全台唯一氦氣球在南投　許淑華邀大家走春

九九峰氦氣球樂園揭幕。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天親自主持草屯鎮“九九峰氦氣球樂園”啟用揭幕典禮。她表示，該園區是縣府以OT促參履約管理方式營運，是全台唯一座氦氣球主題樂園，更是全亞洲唯3處氦氣球遊憩設施之一，即日起開幕試營運，迎接春節假期，歡迎大家到南投走春旅遊，體驗高空氦氣球飛行樂趣。



南投縣觀光處11日舉辦“九九峰氦氣球樂園”揭幕啟用典禮，縣長許淑華親自主持儀式，邀請國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、“立委”馬文君、游顥、草屯鎮長簡賜勝、南投縣議會跨黨派議員、地方村里長、觀光旅遊業者共襄盛舉。



許淑華表示，九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里，為全台首座繫留式氦氣球觀光體驗設施，氦氣球特別自法國引進，是近年南投全新打造的重要自然體驗新據點。此地區以層層起伏的山巒地貌、遼闊視野與豐富自然景觀聞名，沿線台14線周邊藝術文化、觀光產業普及、生態資源豐富多元，長年吸引喜愛藝文、健行、賞景與親近自然的遊客造訪，是中部地區具代表性的自然遊憩區域。



許淑華說，縣府在九九峰既有自然景觀基礎上，逐步導入多元遊憩與觀光體驗設施，期望讓遊客不僅停留於地面視角，也能以不同高度欣賞周邊山林風貌，為遊客帶來獨特的觀賞體驗。



許淑華指出，九九峰氦氣球樂園不只是全台灣首座，也是亞洲唯3座氦氣球遊憩設施之一，韓國首爾、日本大阪皆設有同類型設施，但多屬城市型，南投的氦氣球則設置於九九峰，結合自然景觀，定位更具特色。



許淑華說，園區即日起試營運，預計於農曆年前正式開幕，可望有效提升南投整體遊憩服務水準，帶動地方觀光發展，創造在地經濟效益，歡迎大家踴躍到南投走春，體驗全台唯一高空氦氣球飛行。



九九峰氦氣球樂園門票價格為成人票新台幣99元、入園門票及氦氣球搭乘套票成人票798元、孩童票498元，採每日總量控管、分時段入園與現場即時人流監測機制，相關名額依天候、安全評估及實際營運狀況彈性調整。