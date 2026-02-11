台南綠市議員初選激烈　蕭美琴力推湧言會新人

民進黨台南市第10選區新人卓佩于掛出蕭美琴全力推薦的看板。（照：卓佩于提供） 中評社台南2月11日電／民進黨台南市議員第10選區新人卓佩于10日掛出蕭美琴全力推薦的看板。卓佩于表示，感謝蕭美琴疼惜，把大台南第一面推薦看板給了她，初選最後階段，她會全力衝刺，不會辜負蕭美琴對她的期許。



台南市是賴清德政治大本營，但不衹有賴清德看板，現在也出現蕭美琴看板力挺湧言會、綠委王定宇服務處主任卓佩于。湧言文化基金會，簡稱湧言會，於2020年成立，創辦人為已故三立電視董事長林崑海。目前為民進黨一個派系。



民進黨台南市東區有現任蔡筱薇尋求3連任，也是民進黨在東區唯一一席議員，另有挺妃派的前市議員蔡旺詮、本屆高票落選的陳金鐘捲土重來，因提名從原本3席縮水成2席，競爭更激烈，力拚民調前2名。



湧言會卓佩于說，從初懂政治到擔任王定宇服務處主任，蕭美琴一直是她學習的對象。因為從擔任“立委”、駐美代表、到現今的“副總統”，蕭美琴不但是台灣未來走向的重要指引，更是年輕女性政治人物的典範。



卓佩于表示，蕭美琴的這面推薦看板，對她而言，意義深遠。這面看板，是蕭美琴對年輕人的一分期許，更是對女性從政人物的最大鼓勵。卓佩于強調，她會拚盡全力爭取初選出線，在大選時為民進黨攻下東區第二席，來回應政治前輩對她的關愛與疼惜。



民進黨今年民調提前，約在2月23日就會知道台南市哪一周要民調，昨天登記截止13區共37人登記將提名32席，其中4區超額登記需初選，其中東區最激戰，唯一的新人卓佩瑜有新人以及年輕的雙重加分，來勢汹汹三位老將也不敢輕忽。



根據民進黨2026年市議員提名辦法，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人為青年（年齡在35歲以下）或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。但有“政二代”條款，中西北區沈震東交棒弟弟沈震南、安南區郭清華交棒女兒郭品辰則不列入民調加權。