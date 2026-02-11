年不好過　高雄年貨街怨物價高買氣少

高雄市三鳳中街年貨大街，店家賣各式零食糖果，選購裝袋後秤重賣。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市三鳳中街年貨大街，有攤販賣各種乾貨。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市三鳳中街年貨大街，有攤販賣烏魚子。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市三鳳中街年貨大街有賣春聯的攤販。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）快過年了，高雄三鳳中街近期每天都出現辦年貨人潮，不過近日因民眾抱怨花生糖、糖果價格太高而上媒體版面。詢問店家與攤商生意，有人認為人潮少一半，有人則說人還是多、但買得人少。店家嘆生意不好做、消費者則怨物價高。



有關物價的部分，三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌表示，今年物價算蠻平穩，有漲價的是干貝，漲價約兩成，烏魚子大概跌一成，香菇價格都維持平穩，罐頭部份因去年價格高有慢慢降價，所以鮑魚罐頭價格算比去年便宜一點。



位於高雄市三民區的三鳳中街，是南台灣規模最大的年貨大街，與台北市迪化街齊名，有“北迪化、南中街”之稱。三鳳中街年貨大街活動從1月31日起正式開跑，一路熱熱鬧鬧至2月16日，也就是除夕當晚為止。吸引許多民眾前往採買。



來到三鳳中街辦年貨，整條街約4百公尺長，擺放滿滿的干貝、鮑魚、堅果、花生糖、茶葉、中藥材、香菇、鮑魚罐頭等，過年最受歡迎的則是零嘴與乾貨攤位，有多家可供選擇，對內行人來說，貨比三家也是樂趣之一，一般民眾就看喜歡就買。



不過三鳳中街年貨大街近日也因為物價太高而躍上媒體版面，有民眾買了三條花生糖要價新台幣144元，抱怨太貴，攤商則澄清有標價100公克99元。另外，也有民眾反映買2袋糖果，結帳發現2500元，大約1公克1元，認為物價太誇張。



不只消費者抱怨，攤商也說生意普通。一家擺攤10幾年的糖果店家認為平日人潮少了一半，假日也沒有特別多。一家賣烏魚子的店家則說人潮還是很多，但買的人很少。一家賣春聯的攤商則說，今年活動延長，多了兩天假日，或許可補回來一點。