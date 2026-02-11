遭綠批挺高金　王世堅：原住民難道不是台灣派

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月11日電（記者 莊亦軒）無黨籍原住民“立委”高金素梅10日遭台北地檢署搜索約談，媒體人周玉蔻批評民進黨“立委”王世堅表示相信高金素梅是站在台灣派。對此，王世堅11日下午出席民進黨中執會前受訪表示，原住民難道不是最台灣派的嗎？有一位高齡長者又撿到掃把攻擊他，倒是要查一查怎麼掃把用不完。



民進黨“立委”王世堅11日下午前往民進黨部參加中執會，步入黨部前接受媒體聯訪，被問到“相信高金是站在台灣派”一言是否在表達力挺？王世堅回應，力挺兩字太重。原住民難道不是最台灣派的嗎？他有說不要辦她嗎？



高金素梅10日遭北檢搜索約談，王世堅10日下午陪同子弟兵台北市議員參選人賴俊翰車掃時受訪，強調相信高金素梅的為人處事與政治立場，雖然大家分屬不同政黨且政治立場偶有不同，但他認為高金素梅仍是站在“台灣派”這邊。



媒體人周玉蔻10日下午發臉書表示，王世堅比韓國瑜更不要臉！他說他相信高金素梅是站在台灣派這邊的！民進黨有這種黨籍“立委”，真是丢人！不只周玉蔻批評，民進黨綠營網軍也在網路上攻擊王世堅。



王世堅表示，有一位高齡長者又撿到掃把攻擊他，倒是要查一查怎麼掃把用不完。



王世堅回憶，30多年前開鐵工廠時，業務內容是將廢棄船舶拆下的廢料，加熱到一千多攝氏度。當時衹有原住民同胞願意來做，當時工作的30多人都是原住民，至今仍保持聯絡。他脫口而出，原住民就是最忠實的台灣派，有何不對？



王世堅點出，對於高金基於同事情，他當然循循善誘，希望化敵為友、壯大台灣，這有什麼不對。真正的台灣派是要越做越大，希望不同想法、作法的人化敵為友，才會讓台灣壯大。哪有這樣越做越小的，最後只剩下一小群1450，莫名其妙。



王世堅指出，大家在同一片屋頂下工作，同仁涉入司法調查，他有說不要辦她嗎？她應該誠實勇敢面對。昨天受訪時有90%內容都在講調查與政治無關，來批評的怎麼不講這些。司法怎麼會砸自己的腳、招牌。