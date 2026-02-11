白營轉向！民眾黨團同意院版軍購條例付委

民眾黨團總召陳清龍。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北2月11日電／賴清德11日召開“國家安全”不能等！支持“國防”採購特別條例”記者會，喊話“立院”不分朝野，應盡速審議通過“國防”特別條例。台灣民眾黨“立法院”黨團11日上午召開記者會，對於民眾黨團版軍購條例是否會讓“行政院”版一起交付審議？總召陳清龍回應，民眾黨團提案自主，所提版本早已於1月30日付委審查，過完年就來審絕對來得及，也同意院版特別條例一起付委審查。



民眾黨“立法院”黨團上午召開“國安”不打迷糊仗，軍購交付不能拖”記者會，陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳出席。



中國國民黨與民眾黨“立法院”黨團在上會期10度聯手擋攸關新台幣1.25兆元預算的“行政院”版軍購條例付委審查。而民眾黨團本會期有6名新“立委”上任，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳皆是新人，對於軍購預算的立場已有所改變。



陳清龍表示，台灣民眾黨絕對支持“國防”自主與增加台灣不對稱作戰能力，民眾黨自提軍購條例已於上個會期1月30日一讀通過付委，年後開議就能審。民眾黨深知自由有其代價，但“國安”不能打迷糊仗，更要求軍購條例不能空白授權；反觀反對、批評的，都是民進黨和“行政院”，陳清龍嗆“到底誰在擋‘國防’？”



陳清龍說明，民眾黨版軍購條例草案中，清楚詳列美方同意公布之軍購品項、數目與預算金額上限，包括M109A7自走砲相關設備1267億元、海馬士多管火箭飛彈系統1276億元、反甲型無人機飛彈系統等等。這些都是民眾黨主席黃國昌訪美，親自向美國戰爭部、國務院等單位確認過的軍購項目；民眾黨版中第四條第六項，還給予881億彈性調整預算空間。



陳清龍表示，“國防”沒有假期，民眾黨版軍購特別條例要求“國防部”於條例通過後一個月內，需向“立院”進行專案報告，他並表示美方發價書最後期限是3月15日，民眾黨版已經付委，請“國防部”趕快準備專案報告，時間絕對來得及！



專案報告項目如下：



1、過去五年的軍購項目金額及到貨的情形



2、這次軍購與先前軍購如何來提升聯合作戰的效能



3、這次軍購交貨的期程以及其維持的成本



4、軍購後如何維持“國軍”的後勤補給



5、軍購對財政衝擊的影響評估



陳清龍指出，民眾黨創黨主席柯文哲是最早提出“國防”預算應該要達到GDP 3%”主張的政治人物，但民眾黨在支持“國防”的同時，也一再向“國防部”、“行政院”提出全台人民的內心疑問：請問包含F16戰機、各式飛彈等軍購，我們已經付了多少錢、又還有多少軍購項目沒到貨？“國防”預算應經過“立法院”民主審議程序，絕不該空白授權，請賴清德不要污衊在野黨，汙名化所有合理的監督。期待賴清德依據“憲法”，親赴“立院”說明清楚，並盡速審議通過民眾黨版特別條例，增強“國防”自主、防衛韌性以及民眾對“國防”的信心。



王安祥表示，依據“國防部長”顧立雄在府記者會中出示的簡報，“國防”預算有連年上升的趨勢，顯示不分黨派都支持提升“國防”，民眾黨作為一個忠誠的反對黨，更堅持民主監督、買了就要到貨；他要求“國防部”盡快報告，如何確保這次軍購能夠如期交貨？這次軍購和過去軍購、後勤人員該如何搭配？王安祥強調，不論朝野都應該坐下來討論特別條例內容，賴清德說希望開議後能夠加速審議，民眾黨持同樣意見，盼達成共識，盡速通過民眾黨版特別條例。

