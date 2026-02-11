藍桃園黨團選舉年換總召　邱奕勝：要更謙卑

國民黨桃園市議會黨團11日舉行黨團總召暨幹部交接典禮。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市議會議長邱奕勝致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市議會黨團11日舉行黨團總召暨幹部交接典禮，國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝表示，國民黨從桃園縣議會時期至今在議會皆為多數黨，但“多數更要謙卑”，尤其是今年是選舉年，各黨團皆有壓力，所以大家更應理性競爭、專注建設，回應市民對市府與議會的期待。



國民黨桃園市議會黨團11日舉行黨團總召暨幹部交接典禮，由國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠監交，國民黨團新任總召由徐其萬議員接任、幹部名單為：副召集人李柏坊、徐玉樹、陳韋曄、執行長周玉琴、副執行長陳瑛、張桂綿。國民黨籍桃園市長張善政出席觀禮。



邱奕勝指出，新任總召徐其萬深耕地方、實力堅強，是桃園少數在多位候選人競逐下仍獲得逾五成選票的議員，展現高度民意基礎與服務口碑。徐其萬曾任代表會副主席，熟稔議事運作，此次回鍋接任總召，必能帶領黨團穩健推動議事工作。他也特別感謝民進黨及無黨籍議員長期以來的支持與協助，讓議會運作順暢。



邱奕勝提到，面對選舉年，各黨團皆有壓力，更應理性競爭、專注建設，回應市民對市府與議會的期待。邱奕勝也肯定張善政上任以來的努力與表現，指出多項施政成果獲得市民高度肯定。邱奕勝強調，市府與議會都應持續以謙卑態度自我要求，攜手為桃園兩百多萬市民打拚，創造更好的建設與福利。

