拖磨江啟臣？楊瓊瓔：黨主導非個人能決定

藍委楊瓊瓔。（中評社 資料照） 中評社台中2月11日電／中國國民黨台中市長人選未定，爭取參選的藍委楊瓊瓔今天表示，針對媒體人黃光芹日前於評論中，以及陳敏鳳於節目call-in發言時，指稱國民黨台中市長黨內初選時程“配合黃道吉日”、“刻意拖延、有利特定人選”，甚至以嘲諷語言影射她“問鬼神、不問蒼生”，她必須嚴正澄清並強烈駁斥。相關說法完全背離事實，且以相同論調反覆散播，已嚴重誤導社會大眾。



楊瓊瓔說，這次台中市長黨內初選的辦理方式與期程，由黨中央主導規劃，並非任何個人所能決定，何來所謂“跟隨誰起舞”之說。更重要的是，江啟臣本身即為第一位簽署同意協議的當事人，若要談“配合”，事實上也是她一路配合協議內容與黨中央安排。所有程序，均依照黨內既有機制與協議進行，並經相關當事人確認。將一個經過黨內正式協議、依制度推動的初選機制，刻意扭曲為“迷信”、“算日子”，不僅對她極不公平，更是對黨中央、對所有參與制度設計與執行者的羞辱。



關於所謂“應該農曆年前刀起刀落”的說法，更是典型的事後諸葛、事前施壓。楊瓊瓔再次強調，“本人從未反對民調、也從未逃避比較。”她始終主張的只有一件事：初選制度必須公平、公正、公開、透明，讓基層黨員與支持者心服口服。倉促決定、留下程序瑕疵，短期或許圖一時之快，長期卻只會造成更深的內傷與分裂，這才是真正對國民黨不利。



楊瓊瓔表示，黃光芹與陳敏鳳的相關評論，反覆暗示“拖磨江啟臣”、“集眾力對付穩操勝券者”，這樣的說法本身就已預設立場、刻意帶風向，甚至不惜製造黨內對立。事實是，一路走來我們都希望能夠盡快定於一尊；一開始配合江啟臣提出希望五月再決定，後來對方提出希望提早，我們也全數同意。從頭到尾，時程的調整我們未曾提出任何異議，只有配合，卻反被抹黑成“拖延者”，實在令人不解。



楊瓊瓔反問，如果對制度有信心，為何如此懼怕一個公開、完整、依規定進行的初選程序？民主競爭從來不是比誰大聲誰就贏，而是比誰更經得起制度與民意的檢驗。至於所謂“民調差距一大截”的說法，更令人不解。若勝負真如她們所言毫無懸念，那麼依照制度完成民調，不正好證明結果的正當性？反而在制度尚未走完前，透過媒體與節目不斷“先行宣判輸贏”，才是真正干擾國民黨黨內初選、製造紛爭。



楊瓊瓔重申，自己參與初選，從來不是為了個人輸贏，而是為了台中、為了國民黨的長遠未來。她尊重黨中央、尊重制度，也尊重所有參與競爭的同志；但她無法接受，將一個依規定進行的民主程序，惡意描繪成陰謀操作，甚至用羞辱性的語言，貶低多年來為黨付出的同志。國民黨此刻最需要的，不是嘲諷與內鬥，而是制度的公信力與結果的說服力。真正該被質疑的，不是誰願意依制度走完程序，而是誰急著否定制度、撕裂團結。