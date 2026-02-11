秀輝達契約　蔣萬安：力邀黃仁勳6月來台動工

台北市長蔣萬安召開記者會宣布與輝達完成地上權契約簽訂。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月11日電／輝達（Nvidia）海外總部“Nvidia Constellation”確定落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地，台北市政府與輝達繼日前談定新台幣122億元權利金後，雙方11日中午正式完成簽約，地上權為50年加20年，權利金新台幣122億元，預計投入超過新台幣400億元興建，從興建到營運階段將有超過1萬個工作機會。中國國民黨籍台北市長蔣萬安11日受訪時表示，最快今年6月可以動工，也強調“台北就是輝達的家”，未來將成為AI科技產業發展最強的一顆心臟。



之前蔣萬安提及希望用較科技感與創意的形式與黃仁勳完成簽約，但是今天簽約市府方是蔣萬安簽名，輝達則由輝達全球總稅務長、台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose簽名。



蔣萬安說，輝達執行長黃仁勳今年將來台參加Computex，預計6月2日至5日來到台灣，並已請市府協調北流場地，市府已安排完成。他表示，屆時是否邀請黃仁勳一同參與動工，仍須視其整體行程安排，但市府會持續保持聯繫，並透過email告知相關進度。



媒體報導，蔣萬安指出，今天正式完成簽約，對台北市、對台灣來說都是非常關鍵且重要的一步，也是重要的里程碑。根據簽約內容，地上權為50年加20年，權利金122億元，簽約雙方為台北市政府與台灣輝達經典股份有限公司。他特別感謝副市長李四川及各局處整體團隊，也感謝全民支持、台北市議會協助，以及新壽協助與促成，讓地上權簽約順利完成。



蔣萬安表示，一開始輝達在考慮簽約方時，是以原本新加坡、香港及英屬維京群島公司為考量，但他爭取希望輝達落腳台北，在台北設立子公司，因此今日看到輝達願意在台北設立台灣輝達經典股份有限公司成為簽約方，資本額從原本門檻8億元提高到10億元，且近期已完成增資，再增資33億元。

