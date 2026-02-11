國民黨控告《自由時報》寫假新聞

國民黨11日下午召開記者會。左起，發言人江怡臻、副主席蕭旭岑及文傳會主委吳宗憲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月11日電（記者 鄭羿菲）不忍了，中國國民黨11日決定民事提告《自由時報》，及總編輯鄒景雯與兩位政治記者！民事求償新台幣200萬元、要求移除相關網路新聞，並要求連續1個月在《自由時報》、《中國時報》、《聯合報》三大報頭版刊登道歉啟事。



國民黨副主席蕭旭岑表示，報導必須基於事實，在兩岸關係上，這些不實消息會傷害兩岸和平的努力，也對台灣民眾造成負面影響。我們推動兩岸交流平台，是為了確保台海穩定和平。



中國國民黨主席鄭麗文於國民黨中常會上表示，蕭旭岑最後一天與王滬寧先生會面，自由時報居然寫了5篇高度發揮寫劇本功能的報導，通通都是編造的，又刷新她對自由時報的認識，國民黨絕對提告到底！絕不姑息！破壞兩岸和平交流，其心必誅。



中國國民黨11日下午召開“別把‘自由’當‘抹黑’”記者會，國民黨副主席蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻出席。



江怡臻澄清，自由時報7則假新聞空穴來風，國民黨傾聽台灣民意，而非北京指導，親美、友陸、和中路線不變。



吳宗憲指出，《自由時報》過往撰寫假新聞，甚至放在報紙頭版攻擊國民黨，依據來源卻都是知情人士、有力人士，完全沒有清晰消息來源，這已經像是單方面的抹黑了。過去國民黨已前後二度針對自由時報發送律師函，促請注意新聞倫理，但該報卻不予理會，依舊毫無查證，只好依循司法途徑告訴社會到底發生什麼事情，國民黨決定提告是為了捍衛新聞自由的倫理。



蕭旭岑認為，這些報導對國民黨的聲譽，乃至於外國駐台機構給國民黨非常負面的評價，尤其即將選舉，這對國民黨聲譽造成非常重大的損害。我們從沒有接到查證電話，這很不尋常，我們必須鄭重說明，若沒有合理查證、平衡報導，這樣的新聞殺傷力要怎麼面對？他也向背後影武者喊話，跑府院黨新聞的記者，你可以寫“國安”高層透露，但怎麼可以寫北京權威消息？