宣佈了！李四川2月底請辭3月回新北

台北市府與輝達11日完成簽約，台北市副市長李四川11日下午向台北市長蔣萬安請辭。（照片：李四川臉書） 中評社台北2月11日電／輝達（Nvidia）海外總部“Nvidia Constellation”確定落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地，雙方11日中午正式完成簽約。中國國民黨籍台北市副市長李四川11日在臉書發文表示，今天下午，他已向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。對於參選新北市長，他也說，若是能夠獲得國民黨的提名，他會和台灣民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。



李四川表示，今天台北市長蔣萬安已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部。能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，很感謝蔣萬安在過程中的信任與授權，也不負所托。他要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。



李四川說，11日下午，他已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。他是新北市民。過去這段時間，他很感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持。他當然有感，也應該當仁不讓。



他指出，他做過行政院秘書長及3個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實他也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。



李四川表示，3月開始，他會回到熟悉的新北市。若是能夠獲得國民黨的提名，他也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。



他強調，了解他的人都知道，做了決定以後，他是一個全力以赴的人。