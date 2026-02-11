鄭麗文：感受到陸巨大善意　民進黨勿再造謠

國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月11日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文11日在中常會表示，此次國共智庫交流證明，兩岸交流除了九二共識、反對台獨外，沒有其他的前提要求，事實擺在眼前。她感受到對岸巨大的善意與誠意，兩岸絕對不是像現在這樣惡意螺旋一直上升，無法避免一戰。



鄭麗文也喊話，民進黨不需要再造謠下去了，為什麽要破壞兩岸對話交流和平相處的機會？



鄭麗文強調，九二共識的內容就是兩岸同屬一中，陸方也表示贊同、認同，沒有不一樣的說法與意見。



國民黨副主席蕭旭岑2月2日至4日率團赴陸進行國共智庫交流，蕭11日在國民黨中常會報告交流成果。



鄭麗文表示，此次國共智庫交流有非常多前瞻性、未來兩岸可以進行的合作與交流，包括防災、綠色產業、新能源開發、觀光產業等。陸方立刻宣布開放上海居民到金馬旅遊，光是這一點，就讓金馬馬上感受到實質的兩岸和平紅利。



鄭麗文說，蕭旭岑此次率團赴陸交流，開宗明義地講，唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。九二共識的內容就是兩岸同屬一中，絕對不容許民進黨隨便扭曲改變，陸方也表示贊同、認同，沒有不一樣的說法與意見。民進黨不需要再造謠下去了，為什麽要破壞兩岸對話交流和平相處的機會？



鄭麗文指出，台灣的人民不能淪為炮灰，更不能變成戰場，我們嚮往堅定的和平已邁出第一步。希望兩岸互信互諒，讓台灣民眾感受到和平帶來的具體紅利。而國民黨扮演的角色不過是一個平台而已，過去民進黨執政近10年，對岸也沒有中斷過交流，只是得不到民進黨政府善意正面的回應。



鄭麗文強調，我們不需要在大陸與美國之間做選擇，美國長期的情誼、長年的戰略夥伴關係，我們只希望能深化與強化。