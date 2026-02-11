軍購與白不同調？藍：三讀通過絕非“政院”版

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／針對賴清德11日親上火線，催促在野黨盡速審議“行政院”提出的新台幣1.25兆元“國防”特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁強力回應，痛批賴清德以話術蒙蔽民眾，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證。傅崐萁並強調，“政院”版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的“絕不會是“行政院版本”。



針對近期台灣民眾黨態度轉化，願讓“政院”版付委，民進黨團總召柯建銘藉此企圖分化在野黨團結。傅崐萁則直指“畫錯重點”，並指出，“政院”版有無付委已根本無關痛癢，因為在野黨將提出對案並進行實質審查，“最後“立法院”通過的，不會是“行政院”版本，在野黨不可能照單全收。”



傅崐萁出三點質疑要求賴清德回答。首先，台灣過去對美採購高達7千億元新台幣的軍購案，許多款項已支付，但裝備至今未抵台，究竟何時會來？



第二，賴清德聲稱不審預算會掉出美方優先圈，但國際公認的美國優先圈次序明確：第一圈是美國本土，第二圈是五眼聯盟，接著是海外駐軍國家及歐盟。台灣從未進入核心圈，傅崐萁質疑：“賴清德所謂的優先圈是在第幾環？這是不是再次用話術來蒙蔽民眾？”



第三，傅崐萁抨擊“國防”採購弊端叢生，指出過往許多採購案中，連賣馬桶、做壁紙、做裝潢的廠商都能成為“國防部”的合作契約商，質疑軍購體系已腐敗不堪，要求賴清德向民眾交代清楚。



對於外界關注國民黨對“國防”特別條例的具體動向，傅崐萁明確表示，“國民黨會有自己的版本”。傅崐萁否認外界傳聞國民黨版規模為8千億元，表示目前智庫與黨籍“立委”皆有不同建議，尚在最後整合中。待版本確定後，將與民眾黨進行全面磋商。



傅崐萁強調，國民黨團會嚴格把關，“政院”版1.25兆元中有多少是台灣必要需求？又有多少是為了綁樁綠營金主？”國民黨版本將刪除不合理預算，為人民守住荷包。



傅崐萁進一步透露，國民黨版“國防”特別條例修法核心在於“保證”。特別條例屬於法律案，國民黨團將要求在條文內載明“對美採購合約須明訂交貨期程”以及“確認台灣列於優先圈內”等具體承諾，強制行政部門依法執行，確保“國防”預算花在刀口上，且能在最短時間內實質獲得台灣需要的裝備。