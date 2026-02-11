百人陪登記初選新竹縣長　徐欣瑩：戰鬥剛開始

藍委徐欣瑩11日在逾百名支持者陪同下到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長黨內初選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”徐欣瑩11日在在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，爭取獲得黨內提名。徐欣瑩表示，登記不是妥協，而是戰鬥的開始。面對外界質疑是“量身打造”、“充滿算計”的“七三制”初選，她沒有退縮，而是肩負著鄉親期待持續奮戰。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。



徐欣瑩和國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢都爭取國民黨新竹縣長提名，黨中央在去年經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



徐欣瑩11日在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，徐欣瑩強調，這不僅是一場選舉，更是“清流前瞻”對抗“黑金弊案”的聖戰，她誠摯懇求黨員與全體縣民共同加入這場以改革為名的陽光行動。



她指出，地方應該都很驚訝，為何她明知這場初選形同陷阱還要跳進去？但她認為，如果退縮，新竹縣就真的陷入黑暗而失守了。這場初選的“七三制”依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹縣拱手讓給舊勢力。



徐欣瑩說，她要引用台灣民眾黨創黨主席柯文哲的一句話，“面對不公不義，難道還要裝優雅嗎？” 她寧願選擇“明知山有虎、偏向虎山行”，也要用壓倒性的民意，衝破這個被操弄的結構。