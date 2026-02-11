民眾黨同意院版軍購案付委　藍營坦言未知會

國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月11日電（記者 鄭羿菲）賴清德11日上午召開記者會說明新台幣1.25兆元軍購特別預算，並要求“立法院”將“行政院”版本軍購特別條例付委審查，台灣民眾黨同意付委。中國國民黨文傳會主委吳宗憲11日表示，民眾黨並未知會，但藍白是兩個完全獨立的政黨，國民黨會積極與民眾黨討論，瞭解其對軍購的想法。國民黨將來也會提出自己的軍購版本，也會與民眾黨協商。



中國國民黨11日下午召開中常會。



中國國民黨主席鄭麗文表示，賴清德上午召開記者會，她感到相當遺憾，因為過了4個月，她沒看到賴清德積極溝通，好像一點都不在乎，今天製造“憲政”僵局的人是誰？正是當家的賴清德。若這麼在乎“國防”安全、防衛韌性，為什麼對一個區區新台幣300億元的軍公教警消合理待遇改善，卻完全否定、杯葛到底？沒有職業軍人怎麼辦？先進武器誰來用？不需要專業飛行員？



鄭麗文反問，國民黨高度關注軍購特別預算的內容，但我們也有自己的步驟，國民黨版本早已有許多討論與準備。國民黨衹有2個標準，一是採購台灣真正需要的軍購，二是要幫老百姓看緊荷包，避免中間可能舞弊營私的漏洞。



吳宗憲接受媒體訪問表示，國民黨與民眾黨都有各自完整的主體性，民眾黨的想法我們予以尊重，而國民黨將來也會有自己的版本，會在日後公布。他重申，國民黨自始自終都支持要有強大的“國防”，但反對腐爛的軍購，也要求要對軍人適度加薪，並希望採購的武器能趕快交付。民進黨胡亂編列、花費，會排擠基礎建設與社會福利等經費，我們要的是台灣人民開心，而不是要讓美國爸爸開心。



吳宗憲說，國民黨籍“立委”有自己的版本，現在幾個版本正在討論中，最後會以哪個版本提出，還有待決定，目前沒有明確時間，在確定後國民黨團一定會對外說明。至於推出什麼內容，我們尊重黨團自主，中央黨部是輔佐的角色。