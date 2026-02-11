徐欣瑩登記初選哭了　哽咽談要救新竹縣

藍委徐欣瑩11日完成登記後致詞時眼眶泛紅、數度哽咽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”徐欣瑩11日在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，爭取獲得黨內提名。徐欣瑩在完成登記後致詞時，數度哽咽吐露她這段時間來的心路歷程，她知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹縣的清白與改革，她會勇敢堅持，也期盼新竹縣鄉親都能做她的後盾。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。徐欣瑩11日趕在下午4時登記截止前到國民黨新竹縣黨部完成黨內初選登記。



徐欣瑩和國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢都爭取國民黨新竹縣長提名，黨中央在去年經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



徐欣瑩11日在逾百名支持者陪同下，到國民黨新竹縣黨部登記參選新竹縣長，她在完成登記後致詞時數度哽咽，吐露她這段時間來的心路歷程表示，她知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹縣的清白與改革，她會勇敢堅持，也會非常拚命努力，懇請偉大的新竹縣民以及國民黨的黨員同志與她同行，邀請渴望陽光、拒絕黑金的鄉親做她的後盾，加入這場改革為名的行動。



她提到，日本首相高市早苗女士在眾議院選舉展現的堅毅，面對環境的艱困與結構的惡劣，高市首相依然堅持談政策、談守護國家的信念，這股力量深深觸動了她。她也談及去年國民黨主席選舉，黨員投下了神聖的一票，代表支持者和她一樣痛恨和稀泥，渴望一個正直、敢言、陽光、沒有弊案包袱的國民黨。

