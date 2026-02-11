蕭旭岑：台灣人不希望衝突　陸方善意回應

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月11日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪陸參加國共智庫論壇，並由中國大陸全國政協主席王滬寧會見。蕭旭岑11日表示，他當面向王滬寧表達，台灣人不希望衝突，獲得王滬寧的正面回應“大陸以和平為首要的目標”。台灣人的期待，陸方給了善意回應。



國民黨副主席蕭旭岑2月2日至4日率團赴陸進行國共智庫交流，蕭11日在國民黨中常會報告交流成果。



中國國民黨11日下午召開中常會。



蕭旭岑表示，國民黨智庫交流團，是在與對岸論壇平台停滯10年之久後，鄭麗文上任後2個月就立刻恢復。這次交流成果針對防災、氣候變遷、能源、AI、人工智慧、醫療、觀光旅遊產業等相關領域進行務實溝通與協商，希望能嘉惠台灣百姓。他提出“兩岸應該合作賺世界的錢”，這是20年前連戰訪陸提出的，這是他向連戰致敬，這也是兩岸民眾共同的期待。



蕭旭岑說，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧隔天會見我們，這是早就安排好的行程，過程中他首先將鄭麗文當選後，中共總書記習近平給的賀電，與鄭麗文回覆的賀電都再次回歸原汁原味的九二共識再次呈現。他把1992年達成，各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，就是原汁原味的九二共識，裡面有所謂的各自口頭表述，也有一個中國，這完全符合國民黨籍過去連戰、馬英九時代與對岸交流的立場。



蕭旭岑指出，第二點，反對“台獨”是兩岸能交流的共同政治基礎，他代表鄭麗文當面向王滬寧表達，台灣人不希望衝突，希望和平解決爭議，希望兩岸避免戰爭風險，也希望大陸能正視台灣的主流民意，他獲得王滬寧的正面回應，王滬寧表達“大陸以和平為首要的目標”。針對這些台灣民眾感到不安的相關議題，他表達了台灣人的期待，陸方也給了善意回應。

