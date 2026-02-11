檢舉李貞秀　高雄菊系新人搶開第一槍

要參選高雄市議員的新人尹立、蔡秉璁、黃偵琳，在有律師資格的綠議員湯詠瑜陪同下，按鈴申告民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀是否放棄中國大陸籍引發關注。針對有媒體報導有不具名官員放話李貞秀遭疑不具參選資格，若民眾提出檢舉，主管機關將依法討論後續處理。對此，菊系參選高雄市議員的新人11日下午組隊前往高雄地檢署按鈴申告，急開第一槍。



民進黨高雄市議員初選登記結束，預計3、4月民調。以菊系為主的“南方問政聯盟”新人尹立、蔡秉璁、黃偵琳，在有律師資格的綠議員湯詠瑜陪同下，到高雄地檢，以是否涉及隱匿或不實記載而違反《使公務員登載不實罪》來檢舉李貞秀。



湯詠瑜指出，依《“國籍法”》第20條規定，具“雙重國籍”者不得擔任“立法委員”；若於登記參選時未據實揭露相關身分，或隱匿候選人消極資格，恐有違反《使公務員登載不實罪》之嫌。



尹立則說，因為看到報導指出若有民眾提出檢舉，主管機關將依法討論後續處理，但並不曉得到底有誰做出檢舉，所以才決定主動出擊。



李貞秀陸籍爭議持續延燒，11日又有不具名官員稱，李貞秀2025年3月才赴中國大陸辦理戶籍註銷並取得證明，但登記為候選人時，就得依《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，不能擁有中國大陸戶籍，因此不具備候選人資格。對此，民眾黨團主任陳智菡反擊“這難道是在指控‘中選會’瀆職嗎？”

