何思慎：高市史觀有危險性　看來是商業右派

日本暨東亞研究中心主任何思慎。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）針對日本首相高市早苗領導的自民黨8日在眾議院改選大獲全勝，輔仁大學日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎表示，高市很常使用“戰爭”取代“侵略”一詞，這是她史觀的危險性。不過，高市短期內難以突破參議院三分之二門檻，但不排除透過政策與法律操作“繞過修憲”，例如突破安保三原則，讓美國在日本部署核武，使日本的安全架構趨近北約模式。



何思慎也說，高市最想做的就是跟美國總統特朗普對錶（兩人時間線不同），預計去美國就想“攔胡”中美領導人見面，問題是她能用什麼東西來賠？日本的外匯存底5500億美元（投資美國金額）就被榨乾，中國外匯存底超過3兆美元，若開價1.5兆美元，要如何競爭？



對外關係協會11日在台北舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會，由對外關係協會會長令狐榮達主持，與會者包括輔大日文系教授及日本暨東亞研究中心主任何思慎、台大政治系副教授陳世民、中華戰略暨兵棋研究協會理事長、“中華民國韓國研究學會”理事長劉德海，會中探討美國總統特朗普上台後對東北亞局勢影響。



日本眾議院選舉8日結果出爐，自民黨與維新之會總共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利，而自民黨更是單獨就取得316席，打破自民黨創黨70年來的紀錄。



何思慎表示，高市經常使用“戰爭”取代“侵略”一詞，這是她史觀的危險性。但目前看起來她只是歷史不好，是個“商業右派”，立場上面跟戰前的右翼還是有根本性不同，或許在史觀上面有危險性，但實際政策作為仍有待觀察。



何思慎分析，高市此次選舉成果不僅在眾議院席次過半，更進一步進入“絕對穩定過半”狀態，使自民黨得以全面主導委員會運作。日本國會採取“委員會中心制”，高市原本設定的目標是確保261至243席，以掌控17個關鍵委員會，而此次選舉結果已讓該目標提前實現。