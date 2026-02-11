高市早苗大勝　柯文哲：給民眾黨三個啟示

柯文哲指出，高市早苗創造大勝奇蹟，除了“個人魅力”外，也是一場“不對稱作戰”的成功。（柯文哲臉書） 中評社台北2月11日電／日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56%，高市順利連任日本首相。台灣民眾黨創黨主席柯文哲11日表示，高市給了民眾黨三個深刻的啟示：1.領袖要敢於“說真話、做實事”；2.台灣民眾黨要定位為“改革倡議者”；3.建立“以政策為核心”的在野結盟。



日本眾議院改選結果10日出爐，首相高市早苗領導的自民黨取得316席，創下該黨史上最高紀錄，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56%。最大在野黨立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則減少至49席，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫在慘敗後引咎辭職。



柯文哲11日在臉書發文指出，“政治不該只有內耗，更要給人民希望”。最近日本自民黨在高市早苗首相的帶領下，創造大勝的奇蹟。很多人在問：為什麼一個被視為“右派、強硬”的女性領袖，在短短三個月內席捲全日本？除了“個人魅力”，也是一場“不對稱作戰”的成功。



柯文哲認為，高市給了台灣民眾黨三個深刻的啟示：



1.領袖要敢於“說真話、做實事”：高市早苗最吸引年輕人的，是她對日本困境的“直白”。她跳過官僚體系，直接面對選民談國防、談經濟。台灣面臨司法干預與藍綠惡鬥的夾殺，但不能因此退縮。政治的目的是解決問題，當領袖展現出“上工、上工、上工”的決心，人民就會看到希望。



2.台灣民眾黨要定位為“改革倡議者”: 高市早苗雖是老牌自民黨員，卻以“挑戰者”的姿態推動如“憲改”、“積極財政”等爭議性，但具有前瞻性的政策。民眾黨一直在談的“壯世代（Strong Generation）計劃”正是這種不對稱作戰的例子。政治不是比賽口水戰，應像高市推動“大健康產業”一樣，將壯世代政策提升成“國家生存戰略”，讓台灣民眾黨成為“唯一解決高齡化社會焦慮”的政黨，以此和傳統論述區隔。

