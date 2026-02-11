邵玉銘辭世　3/7於懷恩堂舉行追思會

邵玉銘。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電／前“行政院新聞局長”、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲。由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午二時於台北市新生南路懷恩堂舉行。邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，將由聯經出版。



邵玉銘1982年從美國返台後，於政治大學外交系任教，曾任政大外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任、“行政院新聞局長”、國民黨副秘書長、“外交部”北美事務協調委員會主委、公廣集團董事長、中央日報董事長等職。



1987年至1991年間出任“行政院新聞局長”，任內適逢解嚴、開放老兵回中國大陸探親、開放報禁等政策，蔣經國逝世等重大事件，皆由邵玉銘代表政府對海內外媒體發布訊息。



邵玉銘曾在所著的“此生不渝：我的台灣、美國、大陸歲月”回憶錄中，記錄曾任“國家發言人”的歲月，他被視為見證台灣從威權體制走向民主開放的關鍵歷史人物。



另，聯經出版公司即將出版他的新作《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，書中綜合邵玉銘數十年學術研究與實務觀察，回顧自十九世紀以來中美互動的重要轉折，以此為歷史縱深，剖析冷戰以降兩岸關係的形成、轉折與當前的安全困局。



全書特別著重探討在大國戰略競爭日益升高之際，台灣所處的地緣政治壓力與政策選擇，指出兩岸局勢可能出現的風險與誤判，提醒社會正視兩岸危機的長期性與複雜性，並提出審慎而務實的政策建言。



邵玉銘於病中仍持續修訂初稿，其憂國為民的熱切與治學精神，令人感佩。