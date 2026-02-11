陳學聖推台中市十大伴手禮　傳統創新兼具

台中市工策會總幹事陳學聖主持十大伴手禮頒獎記者會，期盼能進一步帶動年節買氣。（照片：台中市政府提供） 中評社台中2月11日電／台中市工商發展投資策進會11日舉辦“2026第17屆台中市十大伴手禮”頒獎，由總幹事陳學聖頒發20座首獎獎盃，得獎業者齊聚，共同擦亮台中伴手禮的金字招牌。春節將至，工策會期許透過獎項，帶動新春買氣、拓展國際市場，並祝福業者“馬上有錢、龍馬有春”。



台中有“糕餅之鄉”美譽，伴手禮產業底蘊深厚，工策會總幹事陳學聖指出，本屆評選成果百花齊放，共選出10家“糕餅烘焙組”及10家“特色文創組”首獎品牌。獲獎名單充分展現台中新舊融合的文化特色，既有傳承百年製餅技藝的“犁記”新創品牌“犁茶品記”、清水在地40年老字號“鄭記油蔥酥”，也有引進英式下午茶文化的“古典玫瑰園”。此外，知名沖泡飲品牌“3點1刻”與公益團體“微笑天使烘焙坊”的聯名禮盒，以及透過網路崛起的創新品牌皆榜上有名，顯示台中業者在堅守傳統好味道的同時，也能與時俱進展現創意。



值得注意的是，為鼓勵產業推陳出新，本屆評選規則特別調整，規定曾獲十大伴手禮的品牌，須間隔三年，才能再參賽。雖然部分知名品牌因此未出現在本屆名單中，但也成功讓更多新興業者與青年創業品牌獲得曝光舞臺。陳學聖承諾，未來將研議以邀請觀摩的方式，讓老品牌帶領新品牌進行經驗傳承，持續優化賽制與行銷策略，共同做大市場餅圖。



工策會指出，本屆“糕餅烘焙組”首獎品牌包括：拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉；“特色文創組”首獎品牌則為：米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz及CARPENTER木匠兄妹木工房。此外，另有多家優質店家獲頒“好禮標章”，皆是官方認證的安心選擇。



陳學聖表示，台中市擁有眾多優質伴手禮，為解決過往得獎名單僅停留在檔案記錄而缺乏曝光的問題，未來將積極活化官方網路平台，打造為具備電商機能的直覺式搜尋工具。透過數位化管理，讓消費者無論在台中何處，都能透過搜尋即時找到在地歷屆得獎店家，讓優秀產品從檔案庫，走向市場最前線，達成持續性的商業活化。



另外，為擴展台中伴手禮的市場版圖，工策會今年規劃至少三場大型外縣市展銷活動，鎖定台北世貿、板橋大遠百及大直商圈等高品質消費區域，主動出擊展現品牌實力。此外，因應國際散客與背包客成長趨勢，政府將協助店家進行中、英、日、韓多語系介紹翻譯，優化店家社群與自媒體內容，透過通路國際化與行銷數位化雙管齊下，協助台中在地店家精準對接全球客源，共同開拓國際商機。



陳學聖強調，工策會始終與業者站在同一陣線，十大伴手禮的設立宗旨即在於協助行銷、提升能見度。未來公部門對外贈禮將優先選用得獎產品，讓優質商品“被看見、被購買、被使用”，藉由擴大通路與銷量，實質帶動產業成長，朝向“富市臺中、新好生活”的目標邁進。