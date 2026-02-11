王世堅感嘆台灣派愈做愈小　切到剩1450

綠委王世堅受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月11日電／無黨籍原住民“立委”高金素梅因涉詐領助理費等案遭檢調搜索，民進黨“立委”王世堅認為高金素梅是“台灣派”，引發支持者炸鍋。王世堅今日受訪表示，“高金素梅是無黨派，應該訓循善誘，讓她站在我們這邊”。真正的台灣派是要把台灣越做越大、化干戈為玉帛、化敵為友，這才是真正的台灣派，這才會讓台灣壯大嘛。哪有說越做越小，切到就剩1450（指網軍）。



王世堅今出席中常會前受訪指出，他覺得“力挺”兩個字，言之過重。畢竟大家都是“立法院”的同事。那些來他臉書譴責他最重的，就是他認為高金素梅應該也是台灣派。“我請問這些質疑的人啊，原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？”



王世堅說，30年前他經營小鐵工廠，聘請了30多位原住民，也都跟好幾位原住民“立委”都有聯絡。原住民是這麼的善良，這麼的純真，這麼的刻苦耐勞，從來不過問政治，但是在生活、工作及法規適應上，難免有一些問題，就會來找這些原住民的“立委”。當然高金素梅也是被找的之一，他很多的工人過去也找高金素梅委員幫忙。



王世堅說，所以基於同事，人情之常，“我當然循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的她，能夠來加入我們台灣派，壯大台灣，這有什麼不對？”



王表示，“高金素梅我有說不要辦她嗎？我說她應該誠實勇敢地面對。我昨天整天是這麼講，我90%在講說昨天的調查跟政治全然無關”。那這些批評他的人，怎麼不講這些？這些才是昨天他講話的重點。這個跟政治無關，政治跟司法脫鉤。



王世堅表示，那這些司法單位的人員不會自打嘴巴，砸自己的招牌，一定有相當的根據跟了解、線索。所以來查，這是對的啊，這跟政治無關。他期望高金素梅委員這“立法院”的同事，能夠勇敢面對。就針對檢調司法單位提出的問題，好好回答就好。



王世堅強調，跟高金素梅20幾年來只見過一次面，是20幾年前他在台北市議會的時候，民進黨的某高層介紹來拜訪好幾位民進黨議員，禮貌上坐10分鐘。他講的這些，是要釋出善意，都是基於民進黨是執政黨，應該心胸開闊，接納來自各個不同族群、不同階層、不同政治想法的政治工作者。