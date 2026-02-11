藍議員宋立彬：台中市3月底初選實在太晚了

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 資料照） 中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台中市長人選未定，各種陰謀論、傳言四起影響軍心。國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，黨主席鄭麗文不會與扮演桶箍的台中市長盧秀燕產生不愉快，但拖到3月底實在太晚，也會有更多見縫插針與風風雨雨，不利後續整合，這樣不如早點提名。



至於為何不提早？宋立彬認為，鄭麗文是四個第一次，首次當主席、首次操盤全台性選舉、首次提名、首次輔選，所以沒感受到壓力、急迫與緊張氛圍。雖然民進黨執政導致民怨四起，卻不代表是國民黨穩定勝選的條件。選戰節奏差一個月，就差很多。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。選區在高雄市永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



國民黨備戰年底縣市長選戰，台中市長部分，“立法院副院長”江啟臣和藍委楊瓊瓔都爭取參選提名，對手是綠委何欣純。



針對國民黨擬於3月底前最後一周完成民調，宋立彬表示，雖然民進黨執政做得很不好，引起很多民怨，但不代表是穩定勝選的條件，選舉當中也是要有很多派系整合、地方整合、雙方溝通，定調選戰主軸方向，若繼續拖，2月和3月就差很多。



宋立彬指出，第一，人選未明朗，候選人就不太能去做身分的表態，或去掃街拜票。第二，組織戰部分，地方黨部和中央黨部也無法做輔選動作。第三，以個人來講，候選人想要去做結盟、溝通、彌補裂痕，也都無法去做任何動作。