美施壓軍費審查　馬文君：台灣安全應自主

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月12日電（記者 方敬為）近期多位美國國會議員針對台灣在野黨“立委”審查軍購預算提出批評，中國國民黨籍外交“國防”召委馬文君接受中評社訪問表示，“立委”身為代議士，替全民把關經費運用是天職，台灣的安全戰略理當自主，不應由任何外國人士指導介入。



馬文君強調，軍事預算的編列與審議，本質上應絕對回歸台灣自身的戰備需求，在整體的建軍備戰藍圖上，軍方理應具備清晰且獨立的規劃步驟。雖然友盟基於地緣政治與軍事專業，可以提供武器採購上的建議或情報參考，但這絕不代表外國勢力可以直接指導，甚至干涉台灣內部的立法審查程序。



馬文君認為，任何“指導棋”，只會導致台灣過度依賴外部，造成台灣的安全戰略失去自主性，反而忽略了本土防衛作戰最迫切的實際需求。



馬文君說，有關於在野黨“阻擋預算”的指控，事實上是對立法職權的誤解。在野黨“立委”的角色，是為了替納稅人進行嚴格的把關，前陣子台灣民眾黨主席黃國昌訪美期間，經由與美方行政部門及智庫的交流，發現美方實際建議的軍售內容與金額，與民進黨政府所提出的1.25兆台幣預算規模存在顯著落差。這巨大的金額缺口與資訊不對稱，更凸顯了“立法院”進行實質審查的必要性。



馬文君表示，若行政部門無法清楚說明預算的具體細目與必要性，僅以“抗中保台”或“美方要求”作為護身符，便要求“立法院”照單全收，這不僅違背了民主監督機制，更可能導致公帑遭到濫用或錯置。



她提到，更為關鍵且矛盾的現實在於，美國一方面不斷催促台灣擴大軍事開支、編列鉅額預算購買軍備，但另一方面，截至目前為止，美國對台軍售卻存在嚴重的交付延宕問題。

