袁鶴齡：藍路線分歧　黨與地方出現雙軌運作

中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）年底縣市長選舉，中國國民黨在多個縣市陷入提名紛爭，中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，黨主席鄭麗文應思考事務處理的優先次序，可以看出，當前黨中央著手處理的事項，與各地方藍營所重視的並不一致，鄭麗文著力推動兩岸交流、國共接觸，利於藍營路線定錨，但若顧此失彼，很可能導致內部分歧。



袁鶴齡提醒，國民黨中央與地方諸侯已出現“雙軌運作”，這點鄭麗文需要注意，例如台中市長盧秀燕規劃於3月啟程訪美，這顯示黨中央與地方諸侯實質上已處於“各行其是”的狀態。鄭麗文主導的黨務系統與盧秀燕代表的地方執政勢力，在戰略布局上並未同步；盧秀燕的訪美行，更被解讀為是著眼於2028大位的超前部署，強化對美關係，與黨中央推展的兩岸路線形成了微妙對照。



袁鶴齡建議，鄭麗文“攘外先要安內”，否則恐怕陷入戰略時機錯置與內部結構脫節的雙重危機。國民黨展現兩岸溝通能力，一方面也要回應台灣主流民意與黨內對九合一選舉迫切需求，才能穩健領導黨務。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



2026年縣市長選舉，民進黨目前已完成15個縣市提名作業，國民黨提名進度遲滯，包括新竹縣、台中市、彰化縣等縣市更陷入提名紛爭，黨主席鄭麗文的領導統御能力引起基層質疑。另方面，國民黨中央持續推展兩岸交流，國共兩黨睽違10年再次以智庫層級交流，替兩黨領袖鋪墊會面可能，然而，適逢選舉之際，黨中央此刻處理相關事務是否得宜，在藍營內部也掀起議論。

