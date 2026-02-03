馬英九祝中評社讀者馬年幸福　期盼兩岸和平

馬英九祝福中評社讀者，馬年幸福、幸福加碼。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）今年是馬年，馬英九接受中評社專訪時，特別向中評社讀者拜年、問候，祝福大家馬年幸福，幸福加碼。而他的新年新希望，還是希望兩岸和平，人民平安幸福。



由於今年對馬英九來說是非常特別的馬年，他之前公布的春聯文字為“八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮”，也特別請馬英九基金會設計限量新年小物，是以“驫”為意象的限定掛曆，要讓民眾有萬馬“驫”騰的新年好運。



馬英九在基金會辦公室接受中評社專訪，談到農曆春節的計劃，新的一年的希望，他強調，他每年的春節都是拜廟、看看老朋友，和家人團聚，並沒有什麼特別的計劃。



至於新一年的希望，馬英九說，還是希望兩岸和平，人民平安幸福。這幾年，兩岸關係急劇變化，他八年執政任內，沒有人認為兩岸會有戰爭，到現在變成政府對兩岸關係束手無策，只剩下對立與衝突，這不是台灣的老百姓所樂見。



馬英九強調，新的一年，他還是要呼籲賴清德政府能夠以民為念，遵守“中華民國憲法”與台灣地區與大陸地區人民關係條例，放棄民進黨的“台獨黨綱”，與大陸在共同政治基礎九二共識、反對台獨下恢復交流，這才是人民之福。