楊植斗：高金被請回　代表北檢無足夠證物

國民黨籍台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳冠安、陳芳盈10日晚上守在台北地檢署外聲援高金素梅。三人都是國民黨“立委”羅智強的子弟兵。(照:楊植斗臉書) 中評社台北2月11日電／無黨籍原民“立委”高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，遭到檢調搜索約談。經過18個小時偵訊後，高金素梅今早因身體不適，被緊急送往台大醫院治療。中國民黨台北市議員楊植斗11日表示，從過往的經驗看，高金素梅被請回，代表北檢根本沒有取得足夠的證物。希望每位勇敢與民進黨戰鬥的夥伴，都能夠照顧好自己。



楊植斗11日在臉書發文表示，高金素梅被請回時，是他的團隊開車送她前往醫院就醫，並沒有任何警力戒護就醫，也無需任何保釋金及電子腳鐐等監控措施就離開了北檢。從過往的經驗看，高金被請回，代表北檢根本沒有取得足夠的證物。還記得嗎？民進黨“立委”林宜瑾丶林岱樺涉案被搜索後，是被裁定新台幣100萬元交保。



楊植斗質疑，在沒有足夠證據的情況下，檢調先把手機等私人物品給扣押，再慢慢的從中看圖說故事。找不到金流丶找不到犯罪事實，就用八卦跟流言一層層地扒皮，政治人物受此拷打，沒死也半殘。



楊植斗提到，他10日深夜前往北檢聲援高金素梅的貼文底下，引來許多青鳥的惡毒留言。但熟識高金正派作風的朋友，就知道她的水準，不是林宜瑾丶林岱樺之流可相提並論。身正不怕影子斜，在這條傷痕累累的路上，希望每位勇敢與民進黨戰鬥的夥伴，都能夠照顧好自己。