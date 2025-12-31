馬英九分享養生秘訣：保持對任何事的好奇心

馬英九對於這張他被太太周美青瞪的照片非常滿意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）馬英九接受中評社專訪，特別分享他除了跑步運動外的養生秘訣。他說，最重要的是要保持對任何事情的好奇心，他喜歡上網看很多youtube影片，有時也可瞭解社會最新的脈動。另外，他也常和“大九學堂”的學員聊天，瞭解現在年輕人的想法，讓自己與時俱進。



馬英九在馬英九基金會接受中評社專訪，除了暢談政治和台灣時事以及對新一年兩岸關係的看法外，還分享了許多平常他較少對外聊到的個人生活及感想。



中評社問及馬英九的養生之道，除了他喜愛的跑步運動外，是否還有其他小秘訣或者特別的習慣？



馬英九說，最重要的是要保持對任何事情的好奇心，他喜歡上網看很多youtube影片，有時也可瞭解社會最新的脈動，讓自己與時俱進。



馬英九提到，此外，他沒什麼特別的養生之道，最重要的是掌握自己的情緒，以前當“總統”時，每天都有很多人批評他，加上很多政務的操勞，說沒有壓力是騙人的。卸任後，他面對民進黨猛烈的司法追殺，更一度讓他覺得辛苦。



但在調適之後，馬英九說，他總以樂觀的態度面對，而且他對自己的操守與清白有堅定不移的信心，這讓他看待事情更沉得住氣，也更能調適自己。



談到近來有一張馬英九當年在吃紅豆餅，被夫人周美青瞪的照片再次翻紅，馬英九笑著說，這大概是他最出名的一張照片，他認為這充分顯示出，太太與他在家中的地位。



馬英九說，他喜歡這張照片，因為很生動、活潑，那一瞬間，捕捉到太太對他嚴格的監督（對他大口吃甜食的不以為然），以及他在忙了一天，餓昏頭下的真實反應（張大嘴巴吃下紅豆餅），這是真實的夫妻關係，大家會覺得有趣，應該都是心中有所共鳴吧！