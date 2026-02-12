馬英九語中評：兩岸不樂觀堅定續推交流

馬英九表示，基金會將繼續推動兩岸交流。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）農曆新年到來，馬英九接受中評社專訪談及新一年的兩岸關係前景，他認為，如果賴清德不願意放棄“台獨”的意識形態，甚至將意識形態凌駕於台灣人民的利益之上，兩岸未來是沒有樂觀空間的。



馬英九強調，馬英九基金會做為民間單位，繼續推動兩岸青年交流工作，舒緩兩岸民間因缺乏交流產生的隔閡與緊張，是他認為還能為兩岸關係有所貢獻之處。



馬英九在馬英九基金會接受中評社專訪，暢談政治、台灣時事以及對新一年兩岸關係的看法。



中評社詢問馬英九，對接下來兩岸關係發展的看法，兩岸前景有無樂觀的空間？這幾年您大力在推展兩岸和平與青年交流，這樣的方向接下來有無變化，在兩岸緊張氣氛下，能達到哪些效果呢？



馬英九說，賴清德曾經說自己是“務實的‘台獨’工作者”，他常說，這句話充滿邏輯的矛盾，因為“台獨”根本是不務實的，得不到國際任何力量的支持，更缺乏台灣內部絕大多數的支持，怎可能會是務實的選項？



馬英九認為，如果賴清德不願意放棄“台獨”的意識形態，甚至將意識形態凌駕於台灣人民的利益之上，兩岸未來是沒有樂觀空間的。



馬英九強調，他已經卸任多年，馬英九基金會做為民間單位推動兩岸青年交流工作，舒緩兩岸民間因缺乏交流產生的隔閡與緊張，是他認為還能為兩岸關係有所貢獻之處。



他表示，在基金會兩位執行長蕭旭岑、王光慈積極努力下，帶了很多台灣學生團到大陸參訪，與大陸同學打成一片。兩岸青年之間的交流，就是“渾然天成、欲罷不能”，對兩岸之間產生相當正面的效果。



馬英九說，未來他會要求馬英九基金會繼續朝此方向努力。