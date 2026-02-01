劉德海：中俄朝關係升溫　朝鮮戰略地位提升

政大外交系兼任教授劉德海。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）針對美國總統特朗普上台後對東北亞局勢所帶來的衝擊，“中華民國”韓國研究學會理事長、政治大學外交系兼任教授劉德海11日在一場座談會中表示，拜登政府時期主導的俄烏戰爭，意外為朝鮮創造戰略機遇。朝鮮在外交上的一大突破，是去年9月出席大陸93閱兵，與中俄領導人平起平坐，象徵朝中俄關係實質回溫，也意味著“朝鮮半島無核化”論述已被淡化隱去。



劉德海也分析，韓國近年的政治發展宛如“雲霄飛車”，內外變數交織。相較之下，朝鮮領導人金正恩年僅40多歲，卻展現相當靈活的外交手腕，並已實質掌握核武能力，使朝鮮在區域博弈中的戰略地位明顯提升。



社團法人對外關係協會11日在台北舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會，由該會理事長、台前“外交部政務次長”令狐榮達主持。邀請輔大日文系教授及日本暨東亞研究中心主任何思慎、台大政治系副教授陳世民、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、“中華民國”韓國研究學會理事長、政大外交系兼任教授劉德海。



劉德海指出，韓國成功爭取美國授權製造核潛艦，並推動美日韓“金三角”安全合作，但朝鮮倒向俄羅斯，使朝鮮半島的安全平衡進一步傾斜。朝鮮在外交上的一大突破，是去年9月出席大陸93閱兵，與中俄領導人平起平坐，象徵朝中俄關係實質回溫，也意味著“朝鮮半島無核化”論述已被淡化隱去。



劉德海分析，拜登政府時期主導的俄烏戰爭，意外為朝鮮創造戰略機遇。原本中國並不接受朝鮮擁有核武，但隨著俄羅斯在烏克蘭戰場陷入膠著，朝鮮趁勢向俄國靠攏，換取軍事科技支援。朝鮮更以實際參戰“用鮮血換技術”，成功試射三次衛星，其中一次成功，背後俄羅斯身影明顯。儘管中方對此並不認同，但基於中俄同盟關係，最終選擇默默接受現實。



談及特朗普重返白宮的影響，劉德海認為，對朝鮮而言有利也有弊。2019年特朗普與金正恩在越南河內峰會破局後，朝鮮對美國的互動態度轉趨謹慎，雖然特朗普多次放話希望再度會面，但目前尚無具體跡象。不過，不排除未來出現特朗普先訪平壤、再赴北京的可能性，一旦成真，將為美朝關係正常化鋪路，對朝鮮而言將是重大勝利。