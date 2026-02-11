情勢升溫　陳世民：須關注東亞核武擴散風險

台灣大學政治學系副教授陳世民。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）美國總統特朗普過去一年對國際局勢帶來破壞性影響，使全球與區域安全環境更加動盪。台灣大學政治學系副教授陳世民11日出席座談會指出，特朗普的對外政策多半出於直覺判斷，而非制度化決策程序。特朗普2.0再度掌權，對行政體系的掌控力更高，受到內部官員約束的情形明顯減少，幾乎掌握絕對領導權，使其政策走向更難預測。



由於區域情勢緊張，陳世民提醒，東北亞未來的核武擴散風險值得高度關注。無論中美，對北韓持續掌握核武的現實，實際上都未採取有效阻止作為。隨著美韓安全合作日益緊密，韓國已成為史上首個可為美國製造核潛艇的外國夥伴，未來若台海衝突爆發，美軍艦艇需赴韓維修，韓國恐難以完全置身事外。



社團法人對外關係協會11日在台北舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會，由該會理事長、台前“外交部政務次長”令狐榮達主持。邀請輔仁大學日文系教授及日本暨東亞研究中心主任何思慎、台大政治系副教授陳世民、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、中華民國韓國研究學會理事長、政大外交系兼任教授劉德海與談。



陳世民表示，特朗普的對外政策多半出於直覺判斷，而非制度化決策程序。相較第一任期仍受到幕僚與官僚體系一定程度的制衡，特朗普2.0再度掌權，對行政體系的掌控力更高，受到內部官員約束的情形明顯減少，幾乎掌握絕對領導權，使其政策走向更難預測。



陳世民指出，從近兩三個月美國公布的《國家安全戰略報告》（NSS）與《國防戰略報告》（NDS），以及美國副國防部長等高層官員接連訪問日本、韓國的行程，可清楚看出美方正重新調整其印太戰略布局。未來東北亞局勢的不確定性顯著升高，而美國戰略重心仍持續向印太地區集中。

