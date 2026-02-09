中評鏡頭：快過年了！高雄文武聖殿送神

高雄文武聖殿11日上午舉行“送神大典”。（圖：高雄市文武聖殿臉書） 中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）每年農曆12月24日是“送神日”，傳統習俗為“送神早，接神遲”。高雄文武聖殿11日上午9點舉行送神大典，中午前也有許多信眾前來拜拜、點燈、安太歲，送神過後，也代表快要過年了，整體也將越來越有年味。



高雄市鹽埕區的文武聖殿11日上午舉行“送神”，廟方董監事及眾善信一同恭送聖神與乙巳年太歲星君，返回天庭述職，虔誠叩謝諸神這一年來，為眾善信的守護與恩澤，並祈願眾神庇佑身體健康、閤家平安、福運綿延。



文武聖殿11日送神後，接著17日初一拜頭香，收下滿滿好運氣；20日初四接太歲，迎接平安與吉祥；24日初九天公生，祝壽謝恩；25日到27日舉辦開春三朝醮，誠心祈願迎好運。3月1日是關帝飛昇日，也有元宵乞龜活動，一連串活動滿滿。



每年農曆12月24日是“送神日”，由灶王爺帶領眾神，回天庭報告民間是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可幫大家說好話；民間也會在這一天清囤，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨。



此外，初四要記得“接神”，俗謂“送神早，接神晚”，因此送神要早一點，不可以太晚；接神祭拜則大多要在農曆年初四中午12時至下午5時進行，要準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。



高雄文武聖殿是高雄市知名的關帝廟，1921年分靈自澎湖，香火鼎盛，主奉文衡聖帝（武聖關公）與至聖先師（文聖孔子），坐落於鹽埕區富野路底，早期為高雄市最熱鬧的地區，廟宇建築坐北朝南，廟前望向愛河河堤，廟後則有壽山為屏。