中評關注：綠偵辦高金素梅想影響年底選舉？

高金素梅平常問政犀利，強力監督民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）無黨籍原住民“立委”高金素梅遭到檢調搜索，民進黨英系“立委”王世堅提及，高金應是台灣派，卻遭到綠營網軍攻擊，王受訪憤怒回應，認為綠營要縮小到只剩下1450（台灣網路用語，偏袒民進黨的網絡水軍之意）嗎？檢調偵辦高金讓綠營網軍振奮，但反之非綠營民眾則會質疑，是否針對特定人士辦案。檢調此時偵辦高金，無非要操弄“抗中”意識，加上檢調搜索力挺高金的原住民縣市議員，掌握高金地方樁腳，這兩者都能影響年底縣市長與縣市議員選舉。



高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，日前被“調查局”搜索約談到案。



高金問政風格強烈，強力監督民進黨政府，而高金因頻繁從事兩岸交流的工作，早被綠營視為“親中勢力”。選在年底投票之前檢調大動作搜索、偵辦高金素梅，讓綠營支持者非常振奮，甚至有綠營網軍認為早就該辦了，此案又讓深綠支持者凝聚，有利年底縣市長投票，催出民進黨基本盤。



王世堅對於高金素梅遭到偵辦，認為她是原住民，應該是忠貞的台灣派，沒想到就遭到綠營支持者出征，王受訪時非常憤怒回應，希望化敵為友、壯大台灣，這有什麼不對。真正的台灣派是要越做越大，希望不同想法、作法的人化敵為友，才會讓台灣壯大。哪有這樣越做越小的，最後只剩下一小群1450，莫名其妙。



王世堅點出民進黨目前的問題，賴清德執政後，因朝小野大，許多法案操在野黨手中，但賴清德並未積極溝通，反而先是發起大罷免，要罷免在野黨“立委”。大罷免失敗後，仍沒有積極尋求與在野政黨溝通，反而是偵辦特定對象，操弄“抗中”意識，希望拉抬年底選舉。但“賴政府”作法，雖可凝聚綠營，卻失去中間選民，把選民劃分為“挺中”、“反中”二分法，忘記還有中間選民並未有極端的想法。

