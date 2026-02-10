中評關注：藍新竹縣長初選廝殺　綠坐收漁利

藍委徐欣瑩11日登記參選國民黨新竹縣長黨內初選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，分別在10日和11日都已完成登記，也代表黨內初選正式起跑，但早已殺到刀刀見骨的兩人，競爭只會越來越激烈，也讓目前綠營呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方作壁上觀，藍營最後不管由誰出線，恐都是苦戰。



陳見賢和徐欣瑩兩人登記時都在逾百名支持者陪同下試圖營造勝選氣勢，但兩人只要一提起對方，都會隨即進入戰鬥模式，講話酸溜溜地冷嘲熱諷一番。陳因自認遭到“抹黑”，每次只要一提到徐，總是滿臉無奈。徐則是針對近期特定民調把陳做得特別高，嘲諷陳既然民調那麼高，就乾脆來比全民調。雙方你來我往，互不相讓。



隨著兩人都登記黨內初選後，因距離3月28日投票日還有近1個半月的時間，雙方的競爭只會越來越激烈，但最後初選結果不管由誰出線，雙方的裂痕是否能夠縫補？恐會是很大的問題。就怕輸的一方嘴巴上喊團結，但私底下卻冷眼旁觀，那恐怕會正中下懷，讓綠營坐收漁翁之利，畢竟這是近25年來，綠營最有機會讓新竹縣翻盤轉綠的機會。



據瞭解，鄭朝方原本代表綠營參選2026新竹縣長的意願極低，因為在他2022年當選竹北市長之前，才剛吞下2020“立委”選舉和2018新竹縣長選戰的兩次敗戰，後來好不容易有表現舞台，當然希望能夠繼續競選連任打好根基，但這一切在去年底賴清德特地到新竹縣找鄭深談2小時後，讓鄭的態度似乎起了一些微妙變化。



蕭美琴去年11月底突然到竹北市陪同鄭朝方視察改造後的市場，當時就曾引發地方聯想，但蕭後來似乎並未成功勸進鄭，因此1個月後改由賴清德親自出馬，賴在去年12月底和鄭約在新竹縣警察局密談近2小時，鄭事後雖強調當天僅是向賴要蓋市場的經費和爭取高中增班等議題，但當鄭再被媒體問及是否參選新竹縣長時，鄭的態度也開始出現鬆動。



鄭朝方當時強調，面對年底選舉，他連任（竹北市長）、或是不選、或有其他想法，都是一個選項，就交由市民或縣民來選擇。鄭一席話也讓地方開始議論紛紛，多數人認為鄭應該是已和賴談妥條件，因為若只是為了爭取建設經費或高中增班等議題，根本不需要找“總統”反應，直接找“行政院長”還比較快，所以賴當時顯然應該是為了勸進鄭而來。