中評關注：柯P向綠招手　藍白怎麼玩？

柯文哲與黃國昌在軍購特別條例上意見相左，在黃卸任“立委”後，柯意志似已掌握白黨團。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電（記者 鄭羿菲）賴清德11日上午召開記者會說明新台幣1.25兆元軍購特別預算，要求“立法院”將“行政院”版本軍購特別條例付委審查。台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍當天下午就表達同意，明顯與民眾黨主席黃國昌過去的堅持不同，更貼近前民眾黨主席柯文哲的態度。且民眾黨並未知會國民黨，見微知著，藍白合微微出現變數。



民眾黨在2024大選後，獲得8席不分區“立委”，因藍白並未過半，穩居關鍵少數。柯文哲原本想等民進黨來談合作，最終等來的是綠營堅壁清野，再加上柯文哲因司法案件遭羈押禁見，綠白徹底撕破臉。而黃國昌為了穩住民眾黨，陸陸續續與中國國民黨“立法院”黨團合作，在黃國昌2年任期內，累積“藍白合”氛圍，也奠定2026地方選舉藍白合的大方向。



不過，隨著柯文哲在去年9月結束羈押禁見，11月開始復出政壇後，民眾黨一面倒親藍的路線在近期已有所調整，最大的原因正是因為柯文哲已被釋放，民眾黨已不需要那麼明確的抗綠路線來加強凝聚白營支持者，而柯文哲過去想讓民眾黨當“關鍵少數”的思維也陸續影響，白營開始擺回中間路線。



黃國昌過去擔任“立委”時，民眾黨團提出新台幣4千億元軍購特別條例，投票時也與藍營站在一塊，否決“行政院”版本軍購特別條例付委審查。當時就傳出，與柯文哲的想法相左，柯十分不解“為何要卡在程序委員會？”而在黃國昌卸任“立委”後，新任民眾黨團總召陳清龍就表達“同意付委”，顯然柯文哲的意志已抓牢8白委。



再加上，柯文哲也發文對日本首相高市早苗所屬的自民黨在眾議院選舉單獨拿下318席大勝一事發表看法，除了已過好幾天才發聲外，巧合的是早上賴清德才剛開記者會談軍購特別條例、陳清龍同意院版付委審查，柯文哲此時再度主張推動“聯合政府”，讓外界不得不猜測綠白合已隱隱浮現，即便綠營仍卯足全力攻擊民眾黨籍陸配“立委”李貞秀。



白營同意院版軍購特別條例付委審查雖是小事，因後續還得投票表決，所以不影響藍白合大局。但從國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲口中得知，白營放行之前並未“知會”藍營，勢必加深藍營疑慮。觀察未來藍白合若要有明顯裂痕，條件有二：一是2026地方選舉彼此不讓，協調不成，在關鍵選區讓綠營得利，如新北。二是白營在關鍵法案或大法官提名案的表決上，贊成綠營意見，讓綠營在表決上獲勝。



以上兩種情境，只要有一個出現，就代表藍白合方向急轉直下，藍白氛圍將迅速轉變為猜忌、疑心，藍白合將玩不下去。外傳，藍營內已開始擔憂此種情況，過去泛藍與白在“立院”合計62席，明顯高於綠的52席，現在無黨籍“立委”高金素梅涉詐領助理費，未來不知何時泛藍的54人將在少1人，藍綠將出現53比52的情境，且主持會議的正副院長還不會在第一輪就投票，藍綠之間將更緊張，白營的任何選擇將動見觀瞻。