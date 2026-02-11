黃介正：特朗普四月訪華前　中美日互相牽動

“陸委會”前副主委黃介正。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月12日電（記者 莊亦軒）2026年初的國際局勢正進入高度密集互動期，中美關係與美國內政交互影響，未來數月將是觀察關鍵。陸委會前副主委黃介正11日在座談會中指出，農曆年假長達九天，表面看似平靜，但年後國際與區域政治將迅速升溫，相關行程已排得相當緊湊。依目前掌握資訊，特朗普預計於4月第一周訪問中國，在此之前，日本首相高市早苗可能先行訪美，而中國“兩會”亦將率先登場，連串時程交錯，勢將牽動中美關係與亞太局勢的下一步發展。



社團法人對外關係協會11日在台北舉辦“特朗普就職周年與東北亞局勢”座談會，由該會理事長、台前“外交部政務次長”令狐榮達主持。邀請輔仁大學日文系教授及日本暨東亞研究中心主任何思慎、台大政治系副教授陳世民、陸委會前副主委黃介正、“中華民國”韓國研究學會理事長劉德海。會中探討美國總統特朗普上台後對東北亞局勢影響。



黃介正以“fingers crossed”形容接下來的情勢發展。他指出，農曆年後國際與區域政治將迅速升溫，相關行程已排得相當緊湊。依目前時程推估，中國“兩會”結束後約兩週內，中美領導人極可能進行新一輪接觸，雙方互動雖存在諸多變數，但可以確認的是，“兩邊都想要見面”，只是談判氛圍與議題設定仍有高度不確定性。



談及美方動向，黃介正說，美國國務卿魯比奧去年底曾在年終記者會上，花費近兩小時為媒體提問充分解答，主動對外說明美國外交政策的“recalibration（重新校正）”與“prioritization（重新排序）”。他認為，這反映出美國正在重新調整對外戰略的節奏與重心，而非全面翻轉既有路線。



對於外界以“三分天下”形容當前國際格局，意即美控西半球、俄羅斯控東歐、中國控東亞，黃介正直言，特朗普並非三國演義的孔明，不會按照“隆中對”式的宏觀藍圖來布局世界秩序。相較於制度化、多邊架構，特朗普更傾向以“江湖式”的人際互動進行外交，重視直接談判與一對一交易，對於多邊“社區管委會式”機制興趣不高，“他喜歡一戶一戶親自找住戶談”，黃介正生動地形容。