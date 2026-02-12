江啟臣聲援高金　希望搜查有正當性

江啟臣受訪。（中評社 方敬為攝） 江啟臣向民眾拜早年。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月12日電（記者 方敬為）無黨籍原住民“立委”高金素梅捲入助理費、補助款與藥材案，並有“國安”單位介入搜索調查，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天對此表示，高金長年在地方用心服務，長期為原住民權益發聲，檢調及“國安”單位此時搜索調查，希望有正當性，盼司法公平公正、勿枉勿縱。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則有江啟臣、“立委”楊瓊瓔爭取提名，國民黨中央黨部在2月6日拍板初選辦法，預計於3月25日至31日展開全民調定奪。近期雙方勤走基層，爭取民意支持。



江啟臣12日上午到后里區早市發放馬年春聯，並向民眾拜早年，針對高金素梅遭檢警搜索調查一事受訪表示，高金是人民選出來的，身為原住民身分“立委”，服務是全台性的，長年在地方奔走服務，大家評價都很好，過去長期也為原住民權益發聲，面對相關司法問題，也希望有所正當性，能夠公平公正、勿枉勿縱。



對於何欣純質問何時請辭“立法院副院長”職務？江啟臣回應，關於他現在的職務跟未來要參選台中市長的連動性，這當中都有很多相關法律規定，他一切會照規定來，也有許多前例可循，大家都可以去參考。



至於11日與南投縣長許淑華同台，受到對方祝福，江啟臣說，謝謝許縣長對她的鼓勵，相信未來一定有機會合作，讓“中投一家親”，還有南投、台中在各方面的合作與整合能有更多發展。當然也不只中投，其實中彰投都一個生活圈，相信未來整個中彰投都能夠一起整合、合作治理。

