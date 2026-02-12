高金素梅核心幕僚張俊傑遭羈押禁見

無黨籍委員高金素梅。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／無黨籍原住民“立委”高金素梅等人涉以人頭詐領助理費、非法輸入COVID－19試劑、詐領協會補助款等案被送辦，台北地檢署11日復訊後認為高金素梅辦公室前主任張俊傑涉嫌重大，向台北地方法院聲押禁見。台北地方法院認定他涉嫌重大，且本案犯行期間距今已有相當時日，共犯間之犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高，因此裁定羈押禁見。



法官認為，張涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員詐取財物罪，刑法第214條之使公務員登載不實罪；及犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺罪、商業會計法第71條第1款之填製不實會計憑證罪、刑法第215、216條之行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法第19條之洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大之程度。



法官認為，本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清。有相當理由足認被告有勾串共犯之虞。考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅。而本案犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間之犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高。綜上，堪認本案不予羈押對“國家”刑罰權之傷害，應大於羈押對其權利之侵害而符合衡平性原則。有羈押被告及禁止接見、通信之必要。



檢調懷疑，張俊傑擔任高金素梅助理多年，屬於高金素梅的核心幕僚，高金素梅涉嫌以人頭詐領公費助理薪酬、違法輸入陸製防疫物資、其創辦的“台灣原住民多族群文化交流協會”浮報詐領補助款三案，張俊傑均居主導關鍵地位，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、《醫療器材管理法》、《刑法》詐欺罪嫌疑重大。



另張俊傑主導“台灣原住民多族群文化交流協會”浮報活動項目，向中油、台電、“原民會”詐領補助款，指示女兒、金曲歌手Matzka妻子雲雅舜提供帳戶掩飾犯罪所得洗錢，此外，張俊傑安排楊昀儒等3名人頭助理，長期詐領“立法院”公費助理費。