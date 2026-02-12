新北協調成功　江啟臣：希望與李四川強強聯手

江啟臣向民眾拜早年。（中評社 方敬為攝） 江啟臣向民眾拜早年。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月12日電（記者 方敬為）年底新北市長選舉，中國國民黨整合成功，將徵召台北市前副市長李四川參選，爭取參選台中市長提名的同黨籍“立法院副院長”江啟臣今天表示祝福，他說，與李四川是好朋友，過去也一起奮戰過，他也期待未來台中、新北能夠深化合作，強強聯手。



2026新北市長選舉，藍營11日確定徵召李四川參選，原先爭取參選的新北市副市長劉和然宣布退讓支持，新北市長侯友宜、前市長朱立倫都在第一時間出面表示祝福，營造新北藍營大團結氣勢。



在台中市長選舉方面，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則有江啟臣、“立委”楊瓊瓔爭取提名，國民黨中央黨部在2月6日拍板初選辦法，預計於3月25日至31日展開全民調定奪。近期雙方勤走基層，爭取民意支持。



江啟臣12日到后里區早市發放馬年春聯，並向民眾拜早年，對於藍營新北市長提名傳出好消息，他受訪表示，很高興看到新北大團結，無論侯市長也好，劉和然副市長也好，大家共同支持李四川，“川伯”是他的好朋友，過去也一起奮戰過，在不同的議題、不同的場合上面，甚至也是他的長官，非常高興看到新北有這樣子的大團結的氣勢。



江啟臣說，他也是新北的女婿，身為新北人的女婿也非常高興，相信年底新北市長選舉一定是令人期待的結果，也謝謝“川伯”願意承擔新北未來的重責大任，相信由李四川來帶領，新北的市政一定可以更上層樓。當然，他也希望有機會讓台中能夠躍進“旗艦城”，未來與新北市相互合作，新北為全台人口是第一大城，台中則是第二大城，強強聯手，一定能創造更多榮景。

