李四川上陣拚新北　學者：藍軍南征勝率拉高

針對國民黨新北市長人選確定由台北市副市長李四川出線，學者鈕則勳在臉書提出分析。(照:鈕則勳臉書) 台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布，將於2月底請辭副市長，3月起會回到熟悉的新北市，原爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然表態全力支持，決定不參選，藍營新北市長參選人底定。文化大學廣告系教授鈕則勳指出，李四川上陣後，藍軍南征勝率拉高。



鈕則勳11日在臉書發文表示，千呼萬喚始出來，李四川在完成輝達簽約後，將辭北市副市長，參選新北市長爭取提名。輝達簽約不僅對李四川拚新北，產生了如虎添翼的效果之外，日後結合台中出線的人選，勢必對藍軍產生“攻守兼具，相互拉抬”的效果。



鈕則勳分析，第1，蔣萬安與李四川勢必因為輝達簽約而形成堅實不破的雙北聯盟，加上本欲角逐的新北市副市長劉和然也退讓力挺李四川，新北藍軍整合，加上蔣萬安的助攻，與白營博弈的籌碼增加，藍白協商新北人選，藍已經占全盤優勢，黃國昌或只能尋求次佳選項了



第2，新北藍營李四川確定，接下來台中就算全民調定人選，“立法院副院長”江啟臣出線的機會也極高，“蔣啟川”連線形成，加上綠營尋覓強將不可得的桃園，張善政助威下的藍軍，護住藍軍北台及中部心脈。



第3，在穩住北台灣與中台灣強化動員能量後，藍軍便能從容挺進南二都，為謝龍介與柯志恩拉抬助陣，綠營只能重兵回防南二都；如此一來，就算藍營可能較不穩定的彰化縣與新竹縣，都能因而維穩，選戰格局仍有利於藍軍。