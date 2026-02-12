李四川3月回歸新北　前老闆韓國瑜暖心回應

韓國瑜與李四川合照。（照片：韓國瑜臉書） 韓國瑜表示，李四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣。（照片：李四川臉書） 台北市副市長李四川11日下午向台北市長蔣萬安請辭。（照片：李四川臉書） 中評社台北2月12日電／輝達（Nvidia）海外總部“Nvidia Constellation”確定落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地，雙方11日中午正式完成簽約。中國國民黨籍台北市副市長李四川11日則在臉書宣布，已經向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭，3月開始會回到他熟悉的新北市，爭取國民黨的提名。曾是李四川“前老闆”的“立法院長”韓國瑜留言表示，“四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣。加油！”



李四川表示，他做過“行政院秘書長”及三個“直轄市”的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實他也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。3月開始，他會回到他熟悉的新北市。“若是能夠獲得國民黨的提名，我也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式”。



韓國瑜則在底下留言表示，“四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣。加油！”



網友留言說，“我住新北市，支持川伯”、“期待川伯全力以赴！加油加油”、“川伯加油，任重道遠，更好的新北，更好的台灣，一起努力”、“川伯是鐵鎚出身的最務實，一步一腳印深耕基層、一釘一鎚敲亮新北的未來”、“川伯不是一個人，新北市民都是您最堅定的後盾！加油～”、“川伯，新北市民在等您”、“川伯加油，我們在新北等您！一起為新北打拚！！為雙北、為國家打拚！”