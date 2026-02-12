王世堅：國民黨快速定調人選，值得學習

綠委王世堅受訪。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安11日簽訂與輝達在北士科興建總部合約後，國民黨籍台北市副市長李四川便宣布將在2月底請辭，投入新北市長選舉。民進黨籍“立委”王世堅11日受訪表示，國民黨能快速定調人選，這點值得民進黨學習。對於民進黨新北市長人選蘇巧慧，他也抱以厚望。



對未來的新北選戰，王世堅對民進黨新北市長候選人蘇巧慧深具信心，其父親、民進黨“行政院”前院長蘇貞昌也是硬角色，擁有30幾年從政經驗，工程、教育、財政、環保等豐富經驗。王預期新北選戰會成為全台22縣市學習的榜樣，未來蘇巧慧和李四川將上演一場高品質的選戰。



針對新北另一位藍綠兩黨以外的母雞參選人台灣民眾黨主席黃國昌，王世堅則表示祝福。王批評該人因慣於將他人打成魔鬼，喊話“將別人打成魔鬼，並不足讓自己成為天使”。



綜合台媒報導，王世堅11日晚間出席寧夏夜市活動受訪表示，李四川離開固然是台北市的損失，但相信蔣萬安能從市府8萬名身經百戰的官員中找出接替人選，市政銜接不至於有落差。回顧李四川的施政表現，王世堅讚李性情溫和且具備專業工程知識，曾迅速解決南京西路一帶的地層下陷問題。跟過去多年政治人物只出一張嘴不一樣。



王世堅觀察，李四川表態後，國民黨新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然紛紛在臉書表示“全力支持”。王對於侯友宜和劉和然的表態蠻意外，“國民黨在新北市長候選人這部分整合很快，這點民進黨倒是可以借鏡參考”。尤其劉和然努力多年，侯也曾說支持劉，但是能夠那麼快的整合，王世堅說，這點倒是出乎意料！



針對新北戰局中除藍綠兩黨外的“另一隻母雞”，王世堅則表示祝福，認為該參選人最大的問題在於其鬥爭手段，喊話“將別人打成魔鬼，並不足讓自己成為天使”。要擔任政治領袖必須要有自己的作為與條件，不能僅靠惡打他人，這也是該參選人目前民調一直維持在個位數的原因。