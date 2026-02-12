避免表決成少數　韓國瑜江啟臣擬離開外委會

韓國瑜與江啟臣。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／“立法院”新會期將在農曆年後開議，預計軍購特別條例及台美貿易談判，都將成攻防焦點。對此，中國國民黨“立法院”黨團近日也有動作，目前屬於“外交及國防委員會”的“立法院”正副院長韓國瑜及江啟臣，不會介入委員會事務，扣除2人在野黨僅剩下5名委員，剛好比民進黨少1人，未來表決時恐成少數。因此韓、江兩人新會期將離開“外交國防委員會”，據傳國民黨“立委”牛煦庭及黃建賓都有意到外委會歷練，就待農曆年後討論。



根據《中時新聞網》報導，“立法院”新會期“外交國防委員會”預計會審查民眾黨團及“行政院”版的軍購特別條例，再加上台美關稅等都是重中之重的議題，因此可知未來“外交國防委員會”可能會成為重點委員會。不過目前藍白兩黨在“外交國防委員會”僅7名委員，扣除正副院長韓國瑜及江啟臣不介入委員會事務，僅剩5名委員，未來投票恐輸民進黨。



據瞭解，“外交及國防委員會”召委、國民黨“立委”馬文君及藍委徐巧芯等人，都向黨中央及黨團建議，新會期應增加人力，目前初步安排韓、江兩人將離開“外交國防委員會”，藍委牛煦庭、黃建賓都有意到外委會歷練，就等黨團安排。



對此馬文君並未多做回應，僅表示確實有此事，且新會期應該已經有其他委員會調整到“外交及國防委員會”；至於被點名的牛煦庭也並未否認，並表示“國防”、外交本來就是接下來新會期的重要攻防題目，他認為黨中央跟黨團一直都有在保持溝通，針對議題攻防的需要，一定會做出合理的陣容調整與安排。