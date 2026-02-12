侯友宜挺李四川　吳子嘉爆協調花了很大功夫

新北市長侯友宜力挺台北市副市長李四川參選新北市長。（照片：侯友宜臉書） 中評社台北2月12日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川11日宣布將於2月底請辭，爭取獲得國民黨新北市長提名。《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日在網路節目表示，侯友宜的責任就是要把新北市的延續政權，交給國民黨。他也爆料說，侯友宜、劉和然、李四川他們3個人中間的橋，互相的穿梭協調的細節，其實花了很大很大的功夫。



國民黨籍新北市長侯友宜隨即在臉書發文力挺，肯定其務實行動力與行政經驗，並表示一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川。原獲得侯友宜支持，爭取國民黨提名的國民黨籍新北市副市長劉和然也透過臉書表示支持李四川選新北，並謝謝大家的支持。



吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》表示，侯友宜、劉和然、李四川他們3個人中間的橋，互相的穿梭協調的細節，其實花了很大很大的功夫。但是有一個前提，3個人都很有誠意，因為很簡單，侯友宜的責任就是要把新北市的延續政權，交給國民黨，他有這個責任。侯友宜是一個很有責任感的人，他不講話，但這一件事他要做到。若把這件事搞砸的話，他一生的名譽最後恐會毀於一旦，他不願意做這個事，這是侯友宜的態度。



吳子嘉10日也在網路節目《董事長開講》分析，李四川的民調大概領先蘇巧慧不到10個百分點，其實距離是蠻接近的，蘇巧慧只要拉回5個百分點就贏了。這一次她的父親、前“行政院長”蘇貞昌投入非常大，蘇貞昌的選戰經驗、選戰力量，就是土樹三鶯地區領先，其他通通落後，可是在中間選民跟年輕人部分，蘇巧慧趕上了李四川。



吳子嘉指出，選戰打到後面，雙方互相會有攻防，各有長短。有人講李四川年齡太大了，有人說蘇巧慧這輩子沒有工作過，她一生就衹有一個老闆，就是蘇貞昌。我們比較一下現在命好的蘇巧慧，然後有一堆人在早餐店、7-eleven打工，在新北市租房子一個月5000元，領工資30000元，大概剛好打平開銷，也不敢結婚、不敢生小孩，有一大堆的基層年輕人過這種生活。



吳子嘉表示，他要提出一個善意的提醒，在廝殺的過程中，蘇巧慧的背景會是她最大的短板。土樹三鶯地區都是她的地盤？沒有這回事。