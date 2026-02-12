柯志恩民調大輸賴瑞隆！藍委因這數字不相信

2026高雄市長選舉，民進黨賴瑞隆（右）將對決國民黨柯志恩（左）。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／2026年高雄市長選戰最新民調顯示，民進黨“立委”賴瑞隆支持度45.5%，領先中國國民黨“立委”柯志恩的26.2%，雙方差距達19.3個百分點。對此，國民黨“立委”葉元表示，柯志恩2022年得票率為40%，任何民調若低於這個數字，他都不太相信。他質疑，“現在的賴瑞隆難道有贏過當時的陳其邁？”。



2026年高雄市長選戰，根據《東森新聞》10日公布的最新民調，民進黨“立委”賴瑞隆以45.5%支持度，領先國民黨“立委”柯志恩的26.2%，雙方差距19.3個百分點。看好賴瑞隆當選的有47.2%、看好柯志恩則掉到20.3%，雙方差距擴大至26.9個百分點；32.8%則未表態。



葉元之11日在政論節目《新聞大白話》節目中表示，高雄市長選戰的民調，我們要回到4年前，那時柯志恩在選前的民調都是10幾趴，但最後她的得票率是40%。所以任何民調做出來，低於柯志恩的40%，他都不是很相信。



葉元之接著表示，因為4年前，柯志恩是第一次到高雄參選，然後她的對手是競選連任的陳其邁，她都可以選到40%。經過4年，她還是持續在深耕高雄，她一定是比上次還要強。以她的對手來講，現在的賴瑞隆難道有贏過當時的陳其邁嗎？更何況這幾年，比如“大峽谷”，盜採砂石問題一大堆，這些都會是賴瑞隆參選的包袱，所以賴瑞隆的民調怎麼會高過當時陳其邁的得票率？



葉元之點出，假設我們不去質疑這個民調可信度的話，那就是可能高雄藍營的表態率比較低。不過，賴瑞隆是很需要這樣的一個民調，因為很多人都會覺得他很危險。



該調查由《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司發布，調查範圍為高雄市，訪問對象為年滿20歲以上市民；訪問期間為2月3日至9日，採住宅電話分層比例隨機抽樣並搭配後二碼隨機方式抽取樣本，有效樣本1070份，在95%信心水準下抽樣誤差約±3個百分點，並依高雄市人口統計資料針對行政區、年齡與性別進行加權。