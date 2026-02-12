駁鄭麗君　曾獻瑩：40%半導體移美進行式

國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40%先進半導體產能移美絕對可能且是現在進行式。（照片：曾獻瑩臉書） 中評社台北2月12日電／針對美國總統特朗普想將台灣半導體產能40%轉移到美國，“行政院副院長”鄭麗君日前表示，談判過程中她向美方明確表示“不可能”。對此，台積電前工程師、中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩11日在臉書發文反駁，40%先進半導體產能移美“絕對可能”且是現在進行式，批評鄭麗君身為談判當事人不可能不知道實情。



曾獻瑩指出，台積電在今年法說會中表示2026年資本支出約為520億至560億美元，對照過去資本支出數據，2024年約300億美元、2025年約400億美元，若以每年增加約100億美元趨勢推估，台積電未來5年資本支出約為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計約3500億美元。



曾獻瑩表示，雖然台積電沒有公開宣布這些資本支出有多少投資在美國，但根據台積電已公開宣布將在美國亞利桑那州投資約1650億美元，若這筆投資分5年進行，將1650億美元除以3500億美元，就可以得出台積電未來5年投資美國金額約占資本支出的47%。



曾獻瑩強調，這直接打臉鄭麗君所說的“不可能”，40%先進半導體產能移美絕對可能而且是現在進行式。他指出，關稅談判內容涉及約5000億美元對美投資，其中約2500億美元由企業自行出資，另外約2500億美元由政府提供融資與信用擔保，半導體產業勢必出現“母雞帶小雞”效應，台灣未來5年整體產業鏈勢必將移向美國。