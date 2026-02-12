美車零關稅壓境　台官方30億助台廠轉型

龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／外界關注美製汽車零關稅海嘯，台產汽車恐崩盤掀關廠潮。台“經濟部長”龔明鑫11日指出，智庫評估對汽車業產值影響，金額大約是新台幣40億，所以先準備30億專案預算，協助汽車業轉型，強化出口。同時他也信心喊話，開放後美車雖增加，但取代多為歐、日高價車款，對台產車短期衝擊較小。



龔明鑫說，根據智庫計算，台灣汽車產值會因此減少1.94%，金額上大概就是40億。所以“經濟部”先準備30億專案預算，協助業者因應挑戰，後面再看要不要做一些調整。



他補充，30億的專案補助是支持汽車產業，比方企業想要升級轉型，購買新的設備，或者是導入AI等。至於“勞動部”準備的預算，是針對放無薪假的勞工，或者轉型升級需要有一些新技能訓練所用。



龔明鑫坦言，目前台產車占比大概51%、21萬輛左右，等到美國汽車關稅調降後，美系車占比的確會增加。但美系車是指在美國製造的車子，品牌則可能是掛Toyota、Benz。



因此美車進口到台灣來，取代的可能是日本車、歐洲車，而不是台產車。比如說在美國製造的賓士，進來後取代的是從歐洲來的賓士車，加上剛開始進口大部分是高價車，龔明鑫強調，相對台產車走平價路線，短期對本土車廠直接衝擊會稍微小些。



而對於近日可望簽定的台美對等貿易協定，在野披露美方要求水果零關稅輸台、美國豬肉關稅也將逐年降至目前的一半，直指政府談判黑箱。



民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤11日透露，攸關全民及農民權益的農產品談判項目，“應當守住了非常多”，細節簽訂後，第一時間會公開向社會說明；此外，3月“立院”已排定“台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估”專案報告，她說，到時候各黨“立委”一定可以“問飽問滿”。