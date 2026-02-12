對美談判黑箱　蔡正元：昔有李鴻章今有賴鄭

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北2月12日電／台灣將與美國簽署“台美對等貿易協定”，其中美豬進口關稅傳將減半，恐衝擊全台養豬相關產業，此外其他產品的開放也引發憂慮。前“立委”蔡正元痛批，以前綠營罵海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）黑箱，現在什麼都不對人民交代，一堆減免關稅產品進口，10萬汽車從業者跟其他產業怎麼活？



“他就跟你玩這個遊戲”！蔡正元批評，這個就是標準的賣台集團，還講得很高尚？所以說，以前有李鴻章，現在有賴清德跟鄭麗君。



蔡正元11日在《何橞瑢辣晚報》節目表示，第一、現在美國豬肉、農產品要怎麼進口？沒有人知道。第二、而且關稅15%，台要投資美國5000億美元，比韓國多、比日本比例還高，這不是白搭？第三、台灣對美國到底什麼東西免稅、什麼東西減稅？韓國、日本一開始就談清楚了。



蔡正元質疑，“賴政府”現在什麼都不跟人民講，就敲鑼打鼓：鄭麗君談得好棒棒！宣傳了老半天，看她能不能選台北市長，就這樣玩？真正台灣老百姓要犧牲的部分，政府一個都不講！簽了以後還說：如果不答應條件的話，特朗普就會提高關稅，責任就是在野黨的。民進黨有沒有告訴人民談判內容，大家來商量？沒有。



蔡正元指出，美國做的車子零關稅，不要以為美國做的車子就是美國品牌，這兩者不一樣。不是福特（Ford）、不是通用（GM），是豐田（Toyota）、 BMW、本田（Honda），好像還有鈴木（Suzuki）等，在美國製造的外國品牌車進口到台灣，都免關稅！這叫台灣10萬的汽車從業人員怎麼過日子？總該給個交代吧？“賴政府”都不提。



蔡正元續指，另外有沒有基改農產品？有沒有答應基改豆漿可以進入小學、中學校園？是不是所有含萊克多巴胺的豬肉、牛肉，全都可以進口？都沒有講清楚。



蔡正元提到，以前ECFA，綠營罵國民黨黑箱作業。現在民進黨政府從頭黑到尾，吃定在野黨軟弱，如果不聽話，像無黨籍原住民“立委”高金素梅，就抓起來了！