美車零關稅　台灣本土車廠勞工憂失業

台“勞動部長”洪申翰11日邀六大車廠工會座談。（照片：台“勞動部”提供） 中評社台北2月12日電／台美將簽署貿易協定，面對美製車關稅降為零，台灣本土車廠工會最擔心勞工工作權受影響，台“勞動部”11日承諾將與“經濟部”研議，對給予本土車廠轉型、研發的新台幣30億，除落實監督、管考，並與勞工權益連結。“勞動部”也將爭取特別預算，協助汽車業勞工提升專業技能、優先續留原產業，並規畫於年後展開勞資政社會對話，盼產業調適過程不要遺落勞工權益。



媒體報導，“勞動部”11日與台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞、福特六和等6大車廠工會召開內部座談會，經歷2小時討論，“勞動部長”洪申翰會後表示，6大車廠工會多關注“經濟部”編列30億補助，如何能與勞工就業權益做連結，避免業者一面拿補助，另一方面卻忽視勞工權益，希望產業調適過程中，不遺落勞工權益。



台“經濟部次長”江文若則表示，汽車產業是台灣工業火車頭，政府會挺企業、員工，而工會希望30億補助能有監督、管考，絕對會做到，以及補助與勞工就業權益連結，也將盡速研議。



台灣本田公司企業工會理事長孫傳泰表示，最擔心勞工工作權受影響，政府會中承諾不會放棄汽車產業，“這是我們最想要聽到”，不過汽車產業多為國際工廠、品牌商，可能將部分車種移到美國生產，對台灣產業造成影響，政府能否支持汽車產業在台灣落地，他們相當關心，不希望資方拿了30億補助未落地研發。



與會的產業總工會理事長戴國榮則指出，產業轉型升級過程，勞工可能面臨減班休息、關廠裁員，因此期盼政府能建立產業的勞資政三方對話機制，推動同業間的人力轉移，屆時勞工能轉移到其他公司，繼續從事熟悉的工作內容，避免結構性失業。



戴國榮也提到，美製車零關稅究竟會有多少勞工受衝擊，希望政府盡速提出報告及具體政策。此外，也需評估汽車產業轉型升級，對現職勞工權益的衝擊影響評估，包含哪些職務會因此消失、哪些工作需要轉型、會產生什麼新的工作機會等，並提出短、中、長期目標來因應。