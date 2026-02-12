經濟學人評特朗普關稅　台對美投資變數大

特朗普2025年4月2日在白宮玫瑰園宣佈實施“對等關稅” 。(照:截自白宮YouTube畫面) 中評社台北2月12日電／英國《經濟學人》（The Economist）10日報導，台灣、歐盟與日、韓憑藉半導體供應鏈優勢守住15%關稅線，僅需鬆綁農工壁壘；經濟規模有限的馬來西亞與柬埔寨兩國被迫扛下19%稅率。而英國與阿根廷則憑藉政治盟友與牛肉、汽車等特定豁免，成功換取10%的最低關稅。但也特別點出台灣承諾要投資美國2500億美元，充滿變數。



《經濟學人》指出，特朗普上任1年以來，雖未如當初發下的豪語，要在90天內達成90個協議，但至今至少與5國達成貿易協議，另外與歐盟、印度10多個貿易夥伴達成更寬鬆的貿易框架。



報導分析指出，柬埔寨與馬來西亞代價最高，由於缺乏有相當規模、影響力的替代市場，兩國於去（2025）年10月與特朗普倉促達成協議，美國調降兩國商品關稅至19%，豁免許多出口美國的商品關稅。但柬埔寨與大馬同時也做出許多讓步，包括取消美國商品關稅，鬆綁衛生標準，還進一步同意對中國大陸等“非市場”第三國實施出口管制，並且同意在與他國簽署數位貿易協議前先與特朗普磋商。馬來西亞與美國達成的協議，被大馬前官員批評為馬來西亞1957年獨立以來的“最糟協議”。



相較之下，台灣、歐盟、日本、韓國掌控先進半導體供應鏈，握有更大籌碼與美國談判，獲特朗普調降關稅至15%，並且在輸美汽車、藥品、半導體方面獲得關稅減免。代價是取消許多產業、農產品關稅，降低美國車的非關稅壁壘，以及對美國的鉅額投資承諾，例如歐盟承諾採購價值7500億美元的美國能源，台灣承諾投資美國2500億美元，報導直言，這些承諾“不太可能兌現”。



整體來看英國與阿根廷是付出代價最小的國家，同時獲得最大機會進入美國市場。兩國商品關稅被調降至10%，英國每年可向美國出口10萬輛只要10%關稅的汽車，汽車零組件、鋼鐵獲得關稅減免。兩國的代價是向美國企業開放市場，但不須承擔鉅額投資等其他義務。



《經濟學人》提出評論，若將貿易視為零和遊戲，貿易逆超代表失敗，順差代表成功，特朗普肯定是這場關稅戰的贏家，為美國商品爭取到更多市場，消除他國的貿易壁壘，以及對美國的鉅額投資。



報導內容提及，這類“出口好、進口差”的重商主義思維，長遠來看並無益處，美國的高關稅將增加消費者成本、降低競爭。相較之下貿易夥伴被迫開放市場，例如印尼鬆綁鎳出口限制，印度放寬農業貿易，歐盟降低關稅及非關稅壁壘，這些變化將超出貿易協議本身，最終，讓步最多的國家，或許會是獲益最大的國家。